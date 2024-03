EdF : Didier Deschamps est serein pour son avenir

Présent en point presse ce vendredi, à la veille du match amical des Bleus face à l’Allemagne (20h45), Didier Deschamps a passé en revue plusieurs sujets. Si les JO, Kylian Mbappé, ou encore l’absence d’Antoine Griezmann, blessé, étaient à l’ordre du jour, le sélectionneur des Bleus a également été invité à s’exprimer sur son avenir. Si son président Philippe Diallo l’a confirmé à son poste jusqu’en 2026 cette semaine, DD ne pense pas vraiment à ça.

La suite après cette publicité

«Ca ne me perturbe pas, a-t-il martelé. Au-delà du fait que ce soit contractuel et factuel, ça fait plaisir mais ce n’est pas ça qui va me conditionner. Je vais tout faire à l’Euro, et après, on prendra le temps d’en reparler. Mais je ne suis pas perturbé. Depuis que Philippe Diallo est là, on a l’occasion de discuter de différents sujets. J’apprécie qu’il ait pu dire de belles paroles à mon égard.»