Ces 4 joueurs promis à un avenir sombre à l’OL

Il y a quelques semaines John Textor avait promis un mercato animé et une jolie somme pour faire ses emplettes. L’homme d’affaires américain n’a pas menti et a sorti le chéquier pour recruter Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Orel Mangala et Said Benrahma. Dans le sens des départs, Jeffinho est reparti au Brésil dans la galaxie Textor, Diego Moreira est retourné à Chelsea, Rémy Riou a rejoint le Paris FC en Ligue 2, Tino Kadewere va tenter de se relancer à Nantes tandis que Skely Alvero va tenter de faire de même au Werder Brême.

À première vue, on pourrait donc dire que le dégraissage lyonnais est une réussite. Oui, mais voilà, l’OL n’a pas fini de payer ses errances sur les précédents mercatos. Zoom sur 4 joueurs qui n’ont guère d’avenir à l’OL et qui vont avoir bien du mal à tirer leur épingle du jeu d’ici la fin de saison…

Mama Baldé (attaquant, 28 ans, Guinée Bissau, prêté par Troyes)

En pleine crise sportive aussi bien avec sa sélection éliminée sans gloire au premier tour de la CAN mais aussi et surtout avec l’OL où il n’a toujours pas inscrit le moindre but sous ses nouvelles couleurs, Mama Baldé vit l’une des périodes les plus sombres de sa carrière. Écarté par l’OL à l’arrivée de Pierre Sage, l’ancien Troyen a disputé 2 minutes face à Rennes la semaine dernière. Mais attention, l’OL qui a tout tenté pour s’en séparer cet hiver, allant jusqu’à envisager de lever l’option d’achat de 6 M€ pour tenter de mieux le vendre par la suite, va devoir garder Mama Baldé jusqu’à la fin de saison en faisant bien attention à ne pas lui faire jouer un certain nombre de matches, sous peine de voir l’option d’achat lever automatiquement. Mais avec les renforts de Malick Fofana et surtout de Gift Orban, Mama Baldé est parti pour se contenter des miettes jusqu’en juin prochain…

Paul Akouokou (milieu de terrain, 26 ans, cote d’Ivoire, sous contrat juin 2027)

Quoi qu’il arrive, à part le renvoyer au Betis, le mercato hiver de Paul Akouakou était dans l’impasse. Recruté en plan Z par le tandem David Friio-Mathieu Louis-Jean, le milieu ivoirien avait tout du mauvais plan avant même son arrivée. Malheureusement pour le club rhodanien, les premiers pas du joueur ont rapidement confirmé le fait que le milieu ivoirien n’avait tout simplement pas le niveau suffisant pour évoluer à l’OL. Résultat, le joueur a été écarté par Pierre Sage à son arrivée et n’a depuis disputé que 11 minutes en Coupe de France face à Pontarlier. Alors qu’il est déjà peu utilisé, les arrivées de Nemanja Matic et d’Orel Mangala vont l’envoyer au mieux sur le banc, au pire dans les tribunes jusqu’à la fin de la saison où il faudra réussir à l’exfiltrer.

Dejan Lovren (défenseur central, 34 ans, Croatie, sous contrat juin 2025)

Revenu il y a un an pour apporter son expérience et son vécu à une équipe de l’OL qui en manquait tant, le retour de Dejan Lovren à Lyon est loin d’être une réussite. En grande difficulté dans la plupart des matches qu’il a disputés cette saison, il a été en-dessous de tout face à Rennes. Depuis début janvier, David Friio tente de lui trouver une porte de sortie. Mais le joueur, dont les plus belles années sont désormais derrière lui, n’était pas spécialement motivé à l’idée de partir et surtout n’a pas vu de club frapper au portillon. Contrairement à Akouakou où à Baldé, Lovren devrait garder sa place dans le onze type de Pierre Sage, faute de mieux et de renfort au mercato d’hiver.

Sinaly Diomandé (défenseur central, 22 ans, Cote d’Ivoire, sous contrat juin 2025)

Écarté fin novembre de l’OL, Sinaly Diomandé ne voulait pas rester à Lyon et le club rhodanien était prêt à le laisser filer. Disposant d’une belle cote sur le marché des transferts, le roc défensif ivoirien était quasi assuré de trouver chaussure à son pied au mercato d’hiver. Étonnamment, malgré des approches du Fenerbahçe et du RB Salzsbourg en fin de mercato pour pallier un départ d’Oumar Solet qui n’a pas eu lieu, aucun club n’est venu frapper à la porte de la direction du club rhodanien. Après deux mois sans jouer, il pourrait réintégrer la rotation des défenseurs centraux de l’OL, surtout si l’OL continue de prendre 3 buts par match comme sur les deux dernières rencontres de Ligue 1.