Lille : la réaction de José Fonte après le titre en Ligue 1

Après des semaines indécises, c’est finalement bel et bien le LOSC qui a remporté cette saison 2020/2021 de Ligue 1, au nez et à la barbe du PSG ou encore de Monaco. Après la rencontre, le capitaine José Fonte a souhaité dédicacer ce titre à tout le club, et n’a pas manqué de souligner le travail de son entraîneur Christophe Galtier.

« C’est la victoire du collectif, du travail, de la solidarité et du talent, parce qu'il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe. Je veux féliciter tout le monde ici au club, le staff, les joueurs, les supporters, cette victoire c’est pour le Nord de la France et pour nous, des personnes qui travaillent et méritent beaucoup. Christophe Galtier il a cette capacité a mobiliser tout le monde, être attentif aux détails, c’est un excellent entraîneur. »