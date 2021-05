Le LOSC est sacré champion de France !

Le LOSC a tenu le choc ! En déplacement à Angers ce dimanche soir à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les Dogues ont réussi à battre le SCO (2-1) pour s'adjuger le titre de Champion de France 2020/2021. Ils soulèvent le 4e titre national de l'histoire du club, 10 ans tout rond après le dernier remporté par la bande d'Eden Hazard, Rio Mavuba et autre Yohan Cabaye, et dirigée par Rudi Garcia.

Jonathan David, parti à la limite du hors-jeu, a mis Lille sur de bons rails d'entrée au stade Raymond-Kopa, en transformant sans trembler un subtil ballon piqué de Renato Sanches (10ème). Puis c'est l'homme de la saison côté nordiste, Burak Yilmaz, qui a conforté les siens en inscrivant, sur un penalty obtenu par le Canadien (encore lui), son 16ème but de la saison en championnat juste avant la mi-temps (45ème+1). Même si Angelo Fulgini a réduit le score de la tête en fin de rencontre (90ème+2), sans être flamboyant, le LOSC a fait le travail pour confirmer sa très belle saison 20-21 en L1.

C'est une immense surprise même si depuis plusieurs semaines, ce scénario commençait à se dessiner. Personne n'aurait misé un euro sur le titre du LOSC en début de saison. Certes, Christophe Galtier a réussi à façonner un groupe jeune et talentueux, emmené par quelques vieux grognards comme Burak Yilmaz, José Fonte ou Benjamin André, mais le PSG, finalement 2e de cette Ligue 1, apparaissait comme l'immense favori.

La victoire décisive au Parc des Princes

Seulement, le finaliste de l'édition précédente de la Ligue des Champions a connu des problèmes d'effectif entre longues blessures, suspensions et épidémie de covid qui l'ont régulièrement handicapé. Et puis il y a eu ce changement d'entraîneur, Pochettino remplaçant Tuchel à la mi-saison mais déjà ce PSG, qui connaissait un nombre inhabituel de défaites en championnat, semblait prenable.

Lille l'a bien vu et a sauté sur l'occasion, récupérant le fauteuil de leader lors de la 22e journée. Il ne sera plus jamais lâché, 30e journée exceptée (défaite contre Nîmes). Le week-end suivant, les Dogues l'emportaient au Parc des Princes 1-0 dans un match décisif, et prenaient définitivement l'ascendant. C'est l'équipe la plus régulière qui est récompensée. Après 1946, 1954 et 2011, il y a désormais 2021 d'inscrit au palmarès.

