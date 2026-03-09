Insultes, coups violents au visage, 23 expulsions : la finale Cruzeiro-Mineiro a tourné au drame

La finale du championnat mineiro entre Cruzeiro et l’Atlético Mineiro a tourné au drame. Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes dans le temps additionnel, une altercation entre Christian et le gardien Everson dans la surface a mis le feu aux poudres. Le match a complètement disjoncté dans les dernières secondes. Le portier de l’Atlético a violemment réagi après un contact, déclenchant immédiatement l’intervention de plusieurs joueurs des deux équipes et une bagarre générale sur la pelouse.

Très vite, la situation est devenue incontrôlable : coups de poing, coups de pied et échanges d’insultes ont éclaté entre plusieurs joueurs, dont la superstar Hulk, Lyanco ou encore Lucas Romero. Les membres des staffs, les agents de sécurité et même la police militaire ont dû intervenir pour séparer les protagonistes, provoquant une interruption de plus de 10 minutes selon Globo. Plusieurs joueurs ont été aperçus en train d’échanger divers coups et certains ont même terminé la partie en sang.

Hulk et un ex-Marseillais impliqués

Car une fois le calme revenu, l’arbitre a finalement mis un terme à la rencontre, dans un climat extrêmement tendu et sans expulser le moindre joueur sur le terrain. Cruzeiro s’est finalement imposé 1-0. Mais après la rencontre, le rapport de l’arbitre a finalement recensé 23 expulsions à la suite de cette scène qu’on a plus l’habitude de voir sur un octogone que sur un rectangle vert : 11 pour l’Atletico Mineiro (dont Hulk et Renan Lodi) et 12 pour Cruzeiro (dont l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Gerson).

Dans son rapport du match, l’arbitre de la rencontre a précisé qu’il «n’a pas été possible de brandir un carton rouge en raison du chaos». Interrogé sur ces scènes choquantes, Hulk a tenu à apaiser les choses : «je ne me souviens pas avoir participé à un quelconque acte de violence pendant un match de football. Je ne me lasserai jamais de présenter mes excuses. Nous essayons de calmer le jeu, mais quand on est sous le coup de la colère, qu’on voit un coéquipier se faire agresser, on réagit instinctivement. Mais cela aurait pu être évité». De quoi rendre anecdotique le sacre de Cruzeiro…