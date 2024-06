Le Borussia Dortmund tente sa chance pour Rayan Cherki !

L’avenir de Rayan Cherki ne se dessine pas vraiment à Lyon. En fin de saison, le joueur de 20 ans a multiplié les sorties médiatiques qui ressemblaient fortement à des adieux. En guise de souvenir, il a même fait faire des bagues à ses partenaires lyonnais formés comme lui à l’OL. Enfin, malgré une prolongation faite par l’OL jusqu’en 2028, le contrat offert par les Gones a peu de chances de séduire Cherki en l’état.

Pour rester, Lyon lui demande une grosse baisse de salaire. En l’état actuel, toutes les conditions semblent donc réunies pour forcer le joueur à plier bagage. Et ça tombe bien, ses courtisans se manifestent. Dernièrement, le Paris Saint-Germain a fait une offre de 15 M€ dont 3 M€ de bonus. Un montant pas assez élevé pour des Rhodaniens qui espèrent également un pourcentage sur la revente.

L’intérêt parisien est réel d’autant qu’en coulisse le tandem Luis Enrique-Luis Campos pousse pour recruter l’international olympique tricolore. Mais selon nos informations, le recrutement de Rayan Cherki à l’OL est encore loin d’être bouclée et pour cause. En l’état, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé ne sont clairement pas au beau fixe. Difficile donc d’imaginer le président du PSG valider l’opération Rayan Cherki.

Une situation qui pourrait profiter à un autre courtisan de longue date de l’ancien Lyonnais. Selon nos informations, le Borussia Dortmund, qui suit Cherki depuis deux ans comme nous vous l’avions révélé à l’époque, est, lui aussi, très intéressé. Les Marsupiaux n’ont pas encore formulé d’offre, mais ils apprécient fortement ce genre de profil de joueur technique ayant besoin d’être relancé. Jadon Sancho peut le confirmer. La Bundesliga a d’ailleurs largement démontré qu’elle pouvait rebooster les carrières stagnantes de joueurs de L1.