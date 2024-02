Inter Milan : Benjamin Pavard impressionne toute l’Italie

Désireux de s’envoler ailleurs pour relever un nouveau défi l’été dernier, Benjamin Pavard avait fait un choix assez étonnant de quitter le Bayern Munich pour rejoindre la Serie A et l’Inter Milan. Le Champion du monde 2018 avait signé pour cinq saisons avec les Nerazzurri et contre un montant de 30 millions d’euros, à l’instar d’un certain Marcus Thuram. Le tout, à moins d’un an avant l’Euro 2024 et alors que sa place n’était pas indiscutable avec les Bleus.

La suite après cette publicité

Une adaptation express

Baladé entre le poste de défenseur central et celui de latéral droit depuis le début de sa carrière, l’ex-Lillois joue maintenant dans l’axe à l’Inter, au sein d’une défense à trois. «Je suis venu pour jouer défenseur central, et pas arrière droit», avait-il d’ailleurs prévenu lors de sa présentation en Italie. Et rapidement, le défenseur de 27 ans a apporté satisfaction aux yeux de Simone Inzaghi durant ses premiers mois. Mais sa bonne adaptation a malheureusement été freinée pendant six mois par une luxation à un genou, début novembre.

À lire

Serie A : l’Inter Milan écarte la Juventus et accentue son avance en tête du classement

De retour en tant que titulaire en début d’année, Benjamin Pavard enchaîne les titularisations et s’est d’ailleurs montré étincelant en Supercoupe d’Italie, puisqu’il reste aussi capable de garder ses qualités de latéral, comme en témoigne sa passe décisive pour Lautaro Martinez, en finale contre Naples (1-0). «Je suis très content de Benjamin Pavard. C’est un joueur parfait pour notre système de jeu. Nous le voulions absolument et nous sommes très heureux du choix que nous avons fait», expliquait Inzaghi, son entraîneur.

La suite après cette publicité

Pavard a mis tout le monde d’accord contre la Juve

Pour le choc contre la Juventus, dimanche soir, l’ex-joueur de Stuttgart et du Bayern Munich a fait l’unanimité. Le Français a récupéré 6 ballons, bloqué des offensives dangereuses et a réussi 93% de ses passes, permettant ainsi aux Milanais de l’emporter (1-0) et de conserver quatre points d’avance en tête de la Serie A. «Le football italien est très tactique. Je suis content d’être ici. Le niveau est très élevé, mais je suis content d’être à l’Inter et je veux remporter le Championnat», a-t-il assuré, après la victoire.

Dans la presse italienne, il a également fait l’unanimité en héritant d’un 7,5/10 dans la Repubblica. «Il est à San Siro depuis 6 mois, mais l’impression est qu’il y est né», a noté le quotidien. Pareil pour Tuttosport, qui lui donne 8/10. «Béni le jour où Inzaghi a demandé de faire all-in sur lui. Tout est parfait avec lui», explique le média dans ses colonnes. Enfin, la Gazzetta dello Sport lui a donné un 7/10, en précisant qu’il a fait un match plein et parfait. Quatre mois avant l’Euro 2024, Benjamin Pavard est sur un nuage…