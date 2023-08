Benjamin Pavard débarque à l’Inter Milan

La suite après cette publicité

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et après de longues négociations, c’est désormais officiel. Benjamin Pavard ne portera plus le maillot du Bayern Munich après quatre saisons pleines en Bavière. Le défenseur français a officiellement paraphé un contrat de cinq années avec l’Inter Milan en Serie A. Le directeur sportif italien Giuseppe Marotta avait déjà confirmé que tout était bouclé lundi soir, il ne manquait donc que les deux annonces officielles des deux clubs européens.

« Benjamin Pavard est un nouveau joueur de l’Inter. Le défenseur français né en 1996 est transféré en provenance du Bayern Munich », indiquent les Nerazzurri qui n’ont pas confirmé la durée du contrat signé par l’ex-Munichois. Avec cette recrue, Simone Inzaghi renforce sa charnière centrale, mais aussi son aile droite grâce à la polyvalence de l’international français (49 sélections). Suite aux départs de Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Lorenzo Pirola ou encore Raoul Bellanova, les Intéristes devaient se renforcer avec un nouvel élément défensif capable de dépanner sur les côtés et le profil de Pavard avait frappé dans l’œil de la direction.

Un départ souhaité par Pavard

Après la rencontre amicale contre Weinbeisser Kaltern le week-end dernier, Benjamin Pavard s’était même mis à dos la presse allemande en refusant de célébrer son but inscrit. Outre ce premier indice, le Champion du monde 2018 ne semblait aucunement impliqué ces dernières semaines et s’était mis lui-même à l’écart de ses coéquipiers à la pause. Selon le journal allemand BILD, tous ces événements étaient des signes avant-coureurs de son éventuel départ en direction de l’Italie et de l’Inter Milan.

Voilà désormais chose faite. Après avoir refusé une première offre de 25 millions d’euros, assortis de 5 millions de bonus, le Bayern Munich a finalement cédé à la seconde proposition milanaise fixée à 28 millions d’euros avec 5 millions de bonus pour définitivement transférer Benjamin Pavard à l’Inter Milan. Les deux clubs sont bien tombés d’accord et l’ancien joueur de Stuttgart portera donc le maillot bleu et noir de l’Inter, et découvrir ainsi un nouveau championnat.