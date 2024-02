Serie A : l’Inter Milan écarte la Juventus et accentue son avance en tête du classement

Dans le prolongement des victoires du Napoli et de l’Atalanta Bergame, la 23e journée de Serie nous offrait une affiche de rêve entre deux équipes à la lutte pour le titre : l’Inter Milan et la Juventus Turin. Récent vainqueur de la Supercoupe d’Italie et fort d’un nouveau succès face à un membre du top 4 le week-end, le club lombard abordait ce 251e derby d’Italie avec le plein de confiance et souhaitait s’adjuger les trois points pour s’envoler en tête du classement. Une tâche loin d’être évidente sur le papier au regard de la forme de son adversaire du soir. Revancharde après avoir laissé filer des points précieux la semaine passée au sortir d’un match nul contre Empoli, la Vieille Dame entendait s’appuyer sur sa dynamique à l’extérieur ainsi que de son homme en forme Vlahovic, auteur de six pions lors des quatre derniers matchs, pour contrecarrer les plans de la bande à Simone Inzaghi.

Pourtant, c’est bien l’Inter Milan qui donnait le ton d’entrée de jeu. Sur la première incursion milanaise dans le camp turinois, Pavard trouvait son compatriote Thuram qui, après avoir effacé Danilo, centrait fort devant le but. Le danger était finalement éloigné par Gatti aux 5,50 mètres (1e). Quelques minutes plus tard, Mkhitaryan s’illustrait à son tour aux abords de la surface turinoise d’une frappe tendue. Légèrement déviée par un joueur adverse, la frappe de l’Arménien terminait sa course au-dessus de la transversale de Szczeseny (5e). Démarrant la rencontre tambour battant, les Nerazzurri s’accaparaient le contrôle de jeu tout en accentuant la pression sur les cages piémontaises. Très en vue dans cette première mi-temps, Thuram aurait pu ouvrir la marque sans un retour décisif de Bremer (25e). Chahutée par une équipe milanaise impliquée, la Juve tentait de réagir. Alerté directement dans la surface lombarde par McKennie, Vlahovic manquait la fenêtre de tir, la faute à un contrôle approximatif combiné à une intervention de Pavard (32e). Derrière, l’Inter parvenait à concrétiser son temps fort. Aux abords de la zone de vérité, Barella ouvrait son pied pour servir Pavard qui d’un geste acrobatique, transmettait involontairement à Thuram. Aux prises avec le Tricolore, Gatti se loupait et propulsait le cuir dans ses propres cages (1-0, 37e).

L’Inter en maîtrise, la Juve inoffensive

Récompensé, l’Inter basculait en tête à la pause. En face, la mi-temps arrivait au bon moment pour la Juve, plus à l’aise au retour des vestiaires sans pour autant avoir la maîtrise totale des opérations. Progressant par séquences dans la moitié de terrain milanaise, la Vielle Dame forçait néanmoins son jeu, à l’image de cette frappe lointaine et non cadrée de Danilo (54e). Supérieur sur le plan technique, l’Inter accélérait dans l’optique de se mettre à l’abri. Si le tir de Dimarco frôlait le cadre de Szczeseny (56e), celui de Calhanoglu sur l’action suivante trouvait le montant droit du Polonais (57e). En souffrance, la Juve laissait passer l’orage et opérait en contre. Mais une fois de plus, Vlahovic manquait de spontanéité pour reprendre un tir croisé de Kostic (59e) avant de s’essayer à un geste acrobatique (63e). Puis, c’était au tour de Gatti de vouloir se racheter de sa bévue du premier acte. Idéalement placé aux 25 mètres, l’Italien armait une frappe puissante du droit qui rasait le cadre de Sommer (67e).

Ne parvenant pas à bonifier son temps fort, la Juve passait proche du KO. Sur un contre d’école, Dimarco apportait le danger sur l’aile gauche et alertait de l’autre côté Barella. En première intention, le Transalpin reprenait du droit et forçait Szczesny à réaliser une parade salvatrice pour préserver son équipe dans la partie (69e). Dans un dernier quart d’heure haché, l’Inter alternait les phases de possession et les attaques placées. Entré en jeu à la 73e minute, Dumfries aurait pu faire sceller la victoire des siens en marge du temps additionnel sans une nouvelle parade de Szczesny (87e). Sans conséquence pour l’Inter qui ajoutait une nouvelle victoire à son actif, la quatrième de rang en championnat, et accentuait ainsi sa domination en tête du classement. Comptant un match en plus et désormais relégué à quatre points de son adversaire du soir, la Juventus marquait le pas.