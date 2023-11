Mercato : coup de théâtre au PSG !

Pas épargné par les blessures, le Paris Saint-Germain semblait prévoir un mercato hivernal plus animé que prévu. En défense, un latéral gauche était annoncé. Nuno Mendes soigne toujours sa blessure aux ischio-jambiers et son retour n’est programmé qu’en 2024. Si tout se passe bien. Face à cette incertitude, il n’était pas surprenant de voir Paris anticiper.

La blessure de Warren Zaïre-Emery, lors de sa première apparition avec l’équipe de France, a également semé le doute. Et là encore, le club de la capitale semblait avoir opté pour le recrutement d’un milieu de terrain. Pour rappel, WZE est censé revenir après la trêve hivernale. Mais pour le moment, la seule opération mercato actée a été la levée de l’option d’achat de Gonçalo Ramos.

Pas de recrues au final ?

Pour le reste, si les Rouge et Bleu ont prévu deux départs pour cet hiver, ils s’activent en coulisses en vue de la saison prochaine. Hier, nous vous avons révélé en exclusivité que le PSG fonce sur la piste Lenny Yoro. Ce mardi, L’Équipe assure toutefois que les plans hivernaux auraient quelque peu changé. En clair, hormis le volet des départs, pas sûr de voir les champions de France en titre recruter.

Concernant le poste de latéral gauche, le quotidien nous explique que le plan A du PSG ne serait plus de recruter. Les Franciliens misent sur le retour à la compétition de Presnel Kimpembe pour dépanner. Sans oublier Nordi Mukiele, un couteau suisse dont les performances auraient donné satisfaction en interne. Si les Rouge et Bleu se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’idée serait de laisser Lucas Hernandez à l’aller et d’avoir Mendes au retour. Enfin, pour ce qui est du milieu de terrain, les dirigeants parisiens jugeraient l’entrejeu suffisamment fourni, même si l’absence de Zaïre-Emery devait se prolonger. Affaire à suivre.

