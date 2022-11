CdM 2022 : l'incroyable record du Brésil

La suite après cette publicité

Le Brésil vient de s’imposer de justesse face à la Suisse. Un succès qui permet aux Auriverdes de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une victoire également synonyme de 17e match consécutif sans défaite lors des phases de poules d’un Mondial. Mais pas seulement.

Opta nous révèle que, depuis 1966, le Brésil de Tite est seulement la deuxième équipe de l’histoire a n’avoir encaissé aucun tir lors de ses deux premiers matches de poules en Coupe du Monde. L’autre équipe ayant réalisé une telle performance ? Les Bleus de 1998.

0 - #Brazil 🇧🇷 have become in just the second nation to not face a single shot on target in their first two #WorldCup games in a single edition after France in 1998 (2 games) since 1966. Unbreakable. pic.twitter.com/wPpJWlmedh