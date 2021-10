OM : l'aveu de Gerson sur son retard à l'allumage

La suite après cette publicité

Arrivé avec l'étiquette de recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille, Gerson a eu du mal en ce début de saison et clairement, il ne répond pas franchement aux attentes. Même s'il a sorti une belle prestation contre Nice, à Troyes, en ce milieu de semaine, avec une passe décisive pour Dimitri Payet, il a globalement déçu. Il s'est présenté devant les médias ce vendredi.

« Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en considérant que je voulais faire bien. Le foot, il y a des hauts et des bas. Je suis en train de m'adapter, je fais le mieux possible pour répondre aux attentes. Chaque jour, je me sens un peu plus à la maison », a-t-il commencé à expliquer. Dans la foulée, il a reconnu en long, en large et en travers qu'il devait s'adapter et répondre aux attentes de Jorge Sampaoli et du club.

Il a parlé avec Lucas Paqueta

Mais ce n'est pas tout. Il est de bonne volonté, c'est clair, mais il semble avoir un certain blocage, ce qu'il a lui-même admis : « je vous l'ai déjà dit, j'essaye de faire de mon mieux. Ce n'est pas toujours facile ou possible. J'ai mon esprit qui a du mal à se débloquer. J'arrive à m'améliorer et garder à l'esprit la seule chose que je sais faire, le football. Il faut que j'arrive à me libérer et montrer qui est le vrai Gerson. Je pense que cela va arriver assez vite ».

Le milieu relayeur, comme il l'a expliqué lors de cette conférence de presse, doit faire mieux, il le sait. Mais il est probablement sur le bon chemin avec une volonté claire de montrer mieux que ce qu'on a vu. Il en a d'ailleurs parlé avec Lucas Paqueta, le Brésilien de Lyon : « c'est une question d'adaptation, je me sens de plus en plus à la maison. J'intègre l'ambiance. Il faut du temps, je viens d'une culture différente et d'un style de jeu différent. J'ai parlé avec lui, cela m'a aidé. Il y a des critiques négatives. On peut ressortir des choses positives, on ne veut plus faire d'erreur, les effacer, c'est ainsi que je veux répondre à cela ». L'Auriverde est sur le bon chemin et c'est tout ce qu'attendait Jorge Sampaoli.