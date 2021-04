Valenciennes : tout le monde s'arrache Ismaël Doukouré !

La liste est longue comme le bras. Lille, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, l’AS Saint-Étienne, le Stade Rennais, l’AS Roma, la Juventus, l’Atalanta, Everton, le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach, le FC Barcelone et Benfica sont, selon La Voix du Nord, sur les traces d'Ismaël Doukouré (17 ans). Tous ces clubs ont rejoint Strasbourg, Leicester et Arsenal, dont nous vous avions parlé en exclusivité fin mars.

La cote du jeune défenseur central de Valenciennes est donc au plus haut. Passé professionnel l'été dernier, celui-ci est l'une des révélations de la saison côté VA (14 apparitions en Ligue 2). Ses prestations ne passent pas inaperçues et il y a même des chances qu'elles poussent un de ses prétendants à mettre une jolie somme sur la table.

VA vise une vente record

Le quotidien régional explique que les pensionnaires du Hainault espèreraient empocher plus de 6 M€ pour leur grand espoir, solide dans les duels et habile balle au pied, sous contrat jusqu'en juin 2023. Un montant qui constituerait un record pour le club dans le sens des départs et confirmerait son statut de club révélateur de talents (Dayot Upamecano, Lucas Tousart, Angelo Fulgini, Kevin Cabral).

Reste désormais à savoir qui raflera la mise pour cet élément précoce, international U19 tricolore, qui se prépare depuis plusieurs mois déjà à atteindre le haut niveau (selon le journal local, il fait déjà appel à un préparateur physique personnel, à un nutritionniste et à un responsable communication). La bataille s'annonce épique !