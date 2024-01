Le FC Nantes laisse filer Quentin Merlin à l’OM !

Quentin Merlin va bel et bien rejoindre l’OM dans les prochaines heures. Une piste initiée la semaine dernière comme nous vous le révélions en exclusivité et qui avait été menée en parallèle du dossier Adrien Truffert bien plus compliqué à finaliser.

L’international espoir tricolore, qui veut absolument rejoindre l’OM, s’est mis d’accord avec Marseille. Le FC Nantes a accepté le deal à la condition de lui trouver un remplaçant. C’est désormais chose faite puisque les Canaris ont accepté de laisser partir Merlin à l’OM. Le joueur est d’ailleurs attendu dans la journée dans la cité phocéenne pour passer la traditionnelle visite médicale. Medhi Benatia et Pablo Longoria tiennent ainsi, sauf ultime retournement de dernière minute, leur deuxième latéral gauche après l’arrivée la semaine dernière de Ulisses Garcia. L’opération devrait coûter 12 M€ au club phocéen.