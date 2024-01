L’OM s’active dans tous les sens pour son latéral gauche !

Si Ulisses Garcia est fraîchement arrivé à Marseille pour pallier au départ de Renan Lodi qui a rejoint l’Arabie Saoudite et plus précisément Al Hilal, ce ne sera pas le seul renfort sur le flanc gauche de la défense phocéenne. Si la piste Adrien Truffert (Stade Rennais) est toujours érigée en priorité, ce dossier est très compliqué du fait des exigences du club breton pour laisser filer son défenseur international tricolore.

La suite après cette publicité

Quentin Merlin à défaut d’Adrien Truffert ?

Conscients de la compléxité de l’opération, Medhi Benatia et Pablo Longoria multiplient les pistes à moins de deux semaines de la fin du mercato d’hiver. Un autre jeune joueur de Ligue 1 à fort potentiel fait partie également de la short-list marseillaise. Selon nos informations, il s’agit de Quentin Merlin, le gaucher du FC Nantes. Très prometteur, ce milieu de terrain de 21 ans reconverti avec succès en latéral gauche est une satisfaction de cette première partie de saison en Ligue 1.

À lire

PSG, OM : la réponse osée de Luca Zidane sur l’avenir de son père

Alors forcément, un joueur de cet âge, à un poste si sinistré et qui est devenu indiscutable aux yeux de Thierry Henry chez les Espoirs (il était absent du dernier rassemblement de novembre pour cause de blessure), attise la convoitise d’autant qu’il dispose d’une forte marge de progression. Il y a quelques mois, nous vous révélions que le Nantais d’origine était suivi par Naples, le PSG et le RB Leipzig.

La suite après cette publicité

Deux défenseurs étrangers sont également suivis

Le voir en bonne position sur la liste de l’OM pour le recrutement de son latéral gauche n’a donc rien de surprenant. Le FC Nantes est plus enclin à céder son joueur (3 buts et 6 passes décisives en 68 matches de L1) que peut l’être le Stade Rennais avec Truffert. Il faudra tout de même débourser une somme supérieure à 12 M€ pour arracher le gaucher sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Canaris, qui nourrit de grandes ambitions notamment avec la France aux JO de Paris.

Qui doit recruter l'OM au poste de latéral gauche ? Adrien Truffert (Rennes) Quentin Merlin (Nantes) Un latéral gauche étranger

Selon nos informations, l’OM s’active d’ailleurs dans tous les sens puisque deux autres latéraux gauches étrangers sont également dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille, qui veut permettre à Gennaro Gattuso d’instaurer une vraie concurrence à un poste de latéral gauche qui en a cruellement manqué durant la première partie de saison. À gauche, Truffert n’est donc pas la seule piste travaillée par Marseille cet hiver dans un mercato qui n’a pas fini d’agiter la cité phocéenne jusqu’au 31 janvier à 23h59.