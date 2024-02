JT Foot Mercato : le mercato du PSG tout proche d’être bouleversé

Le PSG était sur tous les fronts

Luis Campos n’a pas chômé lors du dernier jour du mercato hivernal. Il a tenté un gros coup de dernière minute d’après L’Équipe, c’est le Bayern Munich que la direction parisienne a contacté. Cette fois, ce n’était pas pour Joshua Kimmich mais pour un certain Matthijs de Ligt. Ce dernier est remplaçant au Bayern et envisage un départ l’été prochain. Malgré une offre formulée par le club de la capitale, le Néerlandais a refusé, décidant de rester en Bavière jusqu’à la fin de la saison. Layvin Kurzawa aurait pu quitter le PSG à quelques heures de la fin du mercato. Proposé à pas mal de clubs, le latéral gauche a même reçu une proposition, qu’il a préféré décliner, selon les informations de L’Équipe. Si l’identité de ce courtisan n’a pas filtré, il s’agit d’un club du Golfe Persique. Ce dernier lui a proposé un contrat de six mois mais le joueur n’a pas donné suite. Il finira tranquillement son aventure au PSG, où il est en fin de bail, pour toucher son confortable salaire de 500 000 euros par mois. Et après six mois passés au placard, Hugo Ekitike a enfin l’occasion pour lui de relancer sa jeune carrière. Il a rejoint l’Eintracht Francfort, hier en fin d’après-midi. Également courtisé cet hiver par Wolfsburg et Wolverhampton, Ekitike a confié qu’il ne voulait signer qu’à l’Eintracht. «Oui c’est vrai. Je ne voulais que Francfort. J’attendais de venir. C’est pour ça que c’était stressant pour moi. C’est le bon endroit, la bonne direction à ce moment de ma carrière. J’ai vraiment aimé ce que j’ai entendu quand j’ai discuté avec le coach. C’est pour ça que j’ai fait ce choix».

L’énorme déception de Malang Sarr

Annoncé dans le viseur du HAC dans les dernières heures du mercato hivernal, Malang Sarr n’a finalement pas rejoint les Ciel et Marine. Malgré une visite médicale réussie et un contrat de deux ans et demi signé par l’intéressé, Chelsea a tout bloqué. Après plusieurs heures de négociations et différents ajustements proposés, les Blues ont alors décidé de ne pas envoyer les documents nécessaires pour officialiser définitivement l’opération. D’après nos indiscrétions, le club normand touchait pourtant au but dans ce dossier. Abasourdi, Malang Sarr, qui a passé la nuit au Havre, est rentré à Londres ce vendredi et va tenter de relever la tête malgré ce terrible scénario.

Libre de s’engager où il le souhaite depuis la fin de son aventure avec l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng a trouvé un nouveau point de chute, lui qui n’a plus joué un match officiel depuis le 3 juin 2023. Le joueur de 35 ans est tombé d’accord avec la Salernitana pour un contrat jusqu’à la fin de la saison. Nabil Alioui signe à l’Adana Demirspor. Comme évoqué il y a quelques jours, le Havrais a choisi de ne pas prolonger avec son club et de partir en Turquie pour un contrat de trois ans et demi. Dans l’opération, Le Havre va toucher des indemnités de transferts ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle future revente. Après s’être longtemps cassé les dents à faire venir Massadio Haïdara, le FC Nantes a trouvé une autre solution. Comme pressenti depuis quelques heures, le club français est parvenu à se faire prêter Nicolas Cozza depuis Wolfsburg. Cédric Bakambu est un nouveau joueur du Betis. Comme nous l’annoncions le 29 janvier dernier, le club espagnol était entré en négociations avancées avec Galatasaray pour finaliser le transfert de l’attaquant de 32 ans.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2028, Armando Broja quitte les Blues. Courtisé tout au long du mercato hivernal, l’attaquant international albanais rejoint finalement Fulham sous la forme d’un prêt payant estimé aux alentours des 4,5 millions d’euros.