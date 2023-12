Le Real Madrid a changé d’avis pour Kepa

Le Real Madrid est dans l’impasse, et c’est déjà la dernière ligne droite pour Kepa Arrizabalaga. Le gardien de but, arrivé cet été en prêt, en provenance de Chelsea pour pallier la terrible blessure de Thibaut Courtois, est, depuis plusieurs semaines, éloigné des terrains à cause d’une blessure. Une de plus pour les Merengues. Un pépin physique qui arrive au mauvais moment pour l’ancien de Bilbao, qui voit Andriy Lunin réaliser de solides prestations dans les cages.

AS explique justement que Kepa n’a pour l’instant pas vraiment conquis le coeur de la Casa Blanca. Si Joselu devrait être conservé à l’issue de la saison, le portier de 29 ans, lui, n’a pas mis tout le monde d’accord lorsqu’il était titulaire dans les buts et doit en plus faire face à la concurrence nommée Lunin. Un retournement de situation qui ne profite pas au joueur prêté par les Blues (on parlait pourtant d’un achat définitif il y a quelques semaines, ndlr), qui va devoir redoubler d’efforts pour espérer poursuivre l’aventure à Madrid. C’est mal parti…