Real Madrid : la terrible décision que va devoir prendre Carlo Ancelotti

La blessure de Thibaut Courtois en août dernier a logiquement bouleversé les plans du Real Madrid. L’écurie de la capitale espagnole était assez tranquille depuis des années en sachant que ce poste si important était extrêmement bien couvert par le Belge, qui fait partie des références mondiales. Il a donc fallu recruter en urgence pour couvrir sa longue absence puisqu’il n’était pas question de confier les clés du camion à Andriy Lunin, et c’est Kepa Arrizabalaga, le portier de Chelsea, qui a été choisi. L’Espagnol a plutôt bien démarré, mais a ensuite montré quelques signes de faiblesse…

La suite après cette publicité

Son match face à l’Union Berlin mardi soir a d’ailleurs été assez critiqué dans les journaux madrilènes, et il ne risque pas de calmer ce débat qui existe depuis un petit moment à Madrid déjà : qui doit être le gardien titulaire ? Il faut dire que Kepa a manqué pratiquement tout le mois de novembre et le début de décembre à cause d’un souci à l’abducteur, et c’est donc Lunin qui a eu sa chance. L’Ukrainien a répondu présent, étant assez performant sur les six rencontres qu’il a pu disputer, avec de sacrées interventions contre le Betis le week-end dernier par exemple.

À lire

LdC : un record et le jackpot pour le Real Madrid

Lunin doit-il devenir numéro 1 ?

« Il a eu son opportunité. Nous sommes très contents parce qu’il a prouvé être un gardien de confiance », expliquait Carlo Ancelotti à son sujet après le match contre le Betis. Aux yeux de l’entraîneur italien, l’Espagnol cependant reste le numéro 1, mais les journalistes commencent à faire pression pour qu’il y ait un changement dans cette hiérarchie des gardiens avec de nombreux articles dans les journaux ou des discussions dans les émissions à la télévision ou à la radio. Il faut dire qu’il est difficile de leur donner tort, puisque Lunin a démontré être excellent sur sa ligne et sans faille, là où Kepa ne transmet pas toujours une sensation de sécurité et de sérénité à toute épreuve.

La suite après cette publicité

Un débat qui était assez peu attendu, dans la mesure où Lunin n’avait jamais été vu comme une option crédible pour le poste de numéro 1, que ce soit par le staff madrilène, par les fans et même par les médias. Recruté en 2018, il a enchaîné les prêts assez peu fructueux, allant même jusqu’à jouer en D2, avant de rester dans l’effectif de l’équipe première à partir de la saison 2020/2021. Il y avait même une sorte de déception à son sujet, puisqu’il était vendu comme un des futurs grands gardiens de la planète, ce qu’il n’avait pas réussi à montrer jusqu’ici. Du haut de ses 24 ans, il commence enfin à justifier cet ancien statut. Mais, quoi qu’il arrive, Courtois reprendra sa place…