Ballon d'Or : suivez en direct l'annonce de la liste des nommés

France Football vient de dévoiler la liste des 20 nominées pour le trophée féminin du Ballon d'Or. Parmi elles, on retrouve les tricolores Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG) et Wendie Renard (FRA/OL). Passées par le PSG et l'OL, Christiane Endler est également nominée. Côté PSG, Ashley Lawrence et Irene Paredes figurent dans la liste. Megan Rapinoe (OL Reign), lauréate en 2019, est absente.

Here are the 20 nominees for the 2021 Women’s #ballondor! pic.twitter.com/Uh0RHQPdCq — France Football (@francefootball) October 8, 2021