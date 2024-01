HAC-OL : les regrets de Rayan Cherki

Après quatre victoires de suite, l’OL a rechuté en Ligue 1 ce dimanche contre Le Havre (3-1). Rayan Cherki a analysé avec regrets cette rencontre au micro de Canal Plus : «C’est clair qu’on a énormément de situations en seconde période. Offensivement, on aurait pu faire mieux même si à 10 contre 1, ce n’est pas facile de faire mieux offensivement. Je pense qu’il y a des erreurs défensives qui nous coûtent cher. Il y a des fautes qu’on aurait pu siffler pour nous. et qui n’ont pas été faites. Malgré ça, je suis assez fier de l’équipe. On a pris nos responsabilités malgré le score. On les a bien mis en danger en seconde période. On doit garder ces ingrédients et continuer à bosser», a commenté l’attaquant lyonnais.

«On a décidé d’attaquer, on a décidé de garder la même ligne de conduite en essayant de revenir dans le match, voire de l’emporter. Ça n’a pas payé, mais on va continuer sur cette lancée et on va continuer à travailler. Je ne pense pas que ça puisse nous toucher dans la tête. On était dans une bonne phase de quatre victoires d’affilées. Il va falloir continuer. C’est un petit trou, on va continuer à bosser et être plus méchant offensivement et défensivement. Ça fera la différence dans le deuxième partie de saison», a-t-il poursuivi.