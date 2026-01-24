Warren Caddy signe au FC Randers

C’est un joli coup réalisé par le FC Randers. Actuellement 9ème de Superliga danoise, le club scandinave vient de s’attacher les services d’un véritable renard des surfaces en la personne de Warren Caddy. L’attaquant de 28 ans a passé sa visite médicale avec succès ce matin avant de parapher un contrat de trois ans et demi. L’opération s’élève à 400 000 euros, une somme raisonnable au vu des statistiques affolantes du joueur en Suisse.

Sous les couleurs du FC Stade Lausanne Ouchy (Challenge League), l’international malgache (Barea) était une machine à marquer. Auteur de 14 buts en 22 matches toutes compétitions confondues cette saison, il affiche un bilan global impressionnant de 30 réalisations en 49 rencontres depuis son arrivée en terre helvète. Ancien joueur du Paris FC et d’Annecy, Caddy avait failli faire son retour en France l’été dernier du côté de l’ESTAC Troyes, mais le transfert avait capoté. C’est finalement au Danemark qu’il va poursuivre sa carrière, avec l’ambition de faire grimper Randers au classement.