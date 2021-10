Manchester United a fixé un ultimatum à Ole Gunnar Solskjaer !

La suite après cette publicité

Maintenu à son poste malgré la déroute d’Old Trafford contre Liverpool (0-5) Ole Gunnar Solskjaer va devoir préparer le choc face à Tottenham. Pas simple pour le coach de Manchester United. Car tous les éléments semblent contre lui.

Descendu par l’opinion publique et même certaines gloires du football anglais, le Norvégien semble également avoir été lâché par une partie de son vestiaire. Ce matin, la presse britannique a d’ailleurs évoqué les tensions qui existent avec le milieu de terrain français Paul Pogba. Mais ce n’est pas tout.

Mission impossible ?

Ces derniers jours, les médias s’en donnent à coeur joie pour évoquer les possibles successeurs d’OGS. Antonio Conte et Zinedine Zidane sont ainsi les deux principaux noms cités. La pression est donc maximale sur les épaules de Solskjaer, et ce, même si ce dernier a bénéficié du soutien de Sir Alex Ferguson.

Et si à Manchester United on n’a pas l’habitude de virer son coach sur un coup de tête, le Telegraph nous apprend qu’un ultimatum a quand même été fixé au technicien scandinave. Ainsi, Solskjaer a trois matches pour sauver sa peau, à savoir les chocs face à Tottenham, l’Atalanta et Manchester City. Et vu le calendrier de MU, la mission d’OGS s’annonce plus que corsée.