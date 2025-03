Vincent Labrune porte plainte contre Daniel Riolo

Les propos de Daniel Riolo à l’égard de Vincent Labrune ne seront pas sans conséquences. Le 3 mars, l’éditorialiste s’était emporté contre le président de la LFP dans une prise de parole devant la ministre des Sports Marie Barsacq, en direct sur RMC.

« Quand il sent que ça pue, il est prêt à payer un restau pour se racheter, on connaît ses méthodes. Il va inviter (Michel) Savin (sénateur LR de l’Isère et rapporteur de la mission d’information sur les fonds d’investissement dans le foot français, ndlr) au resto, il va l’arroser un peu », avait-il déclaré par rapport au sujet du piratage et de la crise traversée par le football français. Ces propos ont été jugés diffamatoires par Vincent Labrune, qui a porté plainte ce vendredi à Paris contre le journaliste, comme le rapporte l’AFP.