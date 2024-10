Frank Lampard juge sévèrement le PSG

Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain s’est incliné à l’extérieur en Ligue des champions, cette fois-ci contre Arsenal (2-0), à l’Emirates Stadium (Londres), ce mardi. Si les hommes de Luis Enrique ont relevé la tête en seconde période, sans pour autant inquiéter Raya et la défense des Gunners, ils ont été baladés en première période, concédant deux buts en 15 minutes, par Kai Havertz (20e) puis Bukayo Saka (35e). Du moins, c’est ce qu’a analysé Frank Lampard à l’issue des 45 premières minutes de la rencontre.

« C’était difficile pour eux, ils (les joueurs du PSG) ont reçu une leçon de la part d’une équipe d’Arsenal qui a été meilleure physiquement, plus agressive avec et sans le ballon et plus rapide qu’eux dans son jeu. Ils n’ont pas réussi à lancer leur rencontre, car Arsenal a été si supérieur à eux », a indiqué l’ancien joueur et entraîneur de Chelsea, pour Amazon Prime dans des propos relayés par le Daily Mail.