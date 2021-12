Juventus : le sérieux mea-culpa d'Adrien Rabiot face aux critiques

Cartonné de toute part en Italie et agaçant la Juventus quant à son niveau de jeu, Adrien Rabiot (26 ans) doit faire bien plus. Utilisé à 16 reprises cette saison toutes compétitions confondues (1 offrande), il n'a pas débuté les deux derniers matches de la Vecchia Signora et se retrouve davantage utilisé côté gauche que dans l'axe où le duo composé de Manuel Locatelli et Rodrigo Bentancur performe. Un vrai coup dur pour le milieu de terrain français qui sortait du lot la saison dernière malgré la saison compliquée de la Juventus.

Perdant doucement, mais sûrement sa place de titulaire, Adrien Rabiot est conscient qu'il doit changer des choses dans sa manière de jouer. En conférence de presse avant de défier le club suédois de Malmö, l'ancien parisien a dressé le constat : je dois marquer, je n'ai pas encore marqué cette saison, mais aussi faire des passes décisives. Ce serait bien pour moi comme pour l'équipe. Je sais que je dois faire plus.» La saison dernière, il avait marqué 5 buts et 3 offrandes en 47 matches, mais son apport dépassait le cadre statistique.

Adrien Rabiot doit s'adapter

Que ce soit dans le double pivot ou bien en tant qu'ailier gauche, Adrien Rabiot se montre assez neutre pour l'instant. Même si la Juventus relève la tête dernièrement avec une remontée à la cinquième place de Serie A (à sept points des places qualificatives en Ligue des Champions), le milieu de terrain aux 24 sélections en équipe de France a du mal à tirer son épingle du jeu. Conscient qu'il va devoir évoluer pour jouer, Adrien Rabiot l'a assimilé : «je suis un milieu de terrain central, je préfère jouer au centre, mais je peux aussi jouer sur le côté pour aider l'équipe. Je dois seulement m'adapter à ce que veut l'entraîneur.»

Parfois utilisé à ce poste en équipe de France par Didier Deschamps, Adrien Rabiot va donc devoir s'améliorer pour répondre plus à ces exigences. Sifflé dimanche dernier contre le Genoa, le joueur de 26 ans a aussi fait le point sur les critiques qu'il a récemment subi : «je suis un professionnel, je fais ce travail depuis dix ans, je connais le football... Je dois seulement me concentrer sur le terrain et tout donner pour cette équipe, bien jouer est la seule façon de changer les choses. Je pense avoir progressé tactiquement en Italie, mais je sais que je dois encore progresser. Je suis encore jeune.» Il ne reste plus qu'à joindre la parole aux actes.

