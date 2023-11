Youth League : le PSG s’incline en fin de match contre Newcastle

Troisièmes de leur groupe en Youth League, les joueurs de Zoumana Camara se devaient de l’emporter ce mardi face à Newcastle pour garder leur destin en mains dans la course aux 8es de finale de la Ligue des Champions des U19 du côté de Saint-Germain en Laye avec Ethan Mbappé dans l’entrejeu et le jeune Ibrahim Mbaye (15 ans) à la pointe de l’attaque parisienne. Le PSG démarrait fort en mettant la pression sur les Magpies, derniers de leur groupe et déjà éliminés. Ils auraient même pu bénéficier d’un penalty suite à un contact entre un défenseur anglais et Kamil Bensoula. Mais sur une contre attaque bien sentie par Newcastle, c’est Bailey, totalement oublié au point de penalty, qui ouvrait le score dès la 10e minute. Malgré quelques timides tentatives de Sangaré, Mayulu et Nhaga, le PSG ne parvenait pas à revenir sur le club anglais à l’image d’un Ethan Mbappé très emprunté dans cette première période malgré une belle frappe à quelques minutes de la fin du premier acte, qui se terminait logiquement sur le score de 1-0 pour Newcastle.

Au retour des vestiaires, les affaires parisiennes ne se sont clairement pas arrangées. Déjà en difficulté dans le jeu, les jeunes joueurs de la capitale ont été réduits à dix suite à l’expulsion évitable de Senny Mayulu suite à un deuxième carton jaune (48e). Forcément, le PSG a vu ses plans être remaniés suite à cette infériorité numérique. Ayant le contrôle du cuir majoritairement lors du second acte, les visiteurs ont affiché un visage convaincant tout en cherchant le break pour se rassurer définitivement. De leur côté, les Parisiens ont opéré en contre mais la défense anglaise a bien muselé les quelques offensives pour le moins timides des locaux. Finalement, et sans que les Magpies ne parviennent à se montrer vraiment dangereux en seconde période, les jeunes de Zoumana Camara sont parvenus à revenir à hauteur de Newcastle suite à une splendide action. Trouvé sur une belle ouverture de Mbappé, Thomas Cordier a réalisé un superbe enchaînement pour servir Mahamadou Sangaré. Le meilleur buteur de la réserve du PSG n’a pas tremblé et a trompé Janusz d’une belle reprise de volée du gauche (1-1, 85e). Une embellie de courte durée. Revigorés suite à cette égalisation, les jeunes d’outre-Manche ont réussi à reprendre l’avantage grâce à une frappe contrée de Johnny Anderson (1-2, 88e). Un terrible coup dur pour les locaux qui avaient cravaché pour revenir dans la partie. Avec ce revers, le PSG est troisième et la rencontre à Dortmund dans quinze jours sera une finale pour la qualification. Newcastle décroche ainsi sa première victoire cette saison en Youth League.