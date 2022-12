Chelsea : Christopher Vivell nommé directeur technique

Chelsea a annoncé avoir recruté Christopher Vivell, au poste de directeur technique. Pour rappel, l'homme de 35 ans a quitté son ancien club, le RB Leipzig, en octobre en raison de divergences d’opinion. Christopher Vivell occupait déjà depuis 2020 le poste de directeur technique avec l’équipe de Bundesliga et travaillait auparavant avec le RB Salzbourg et encore avec cela avec Hoffenheim.

«Nous sommes ravis que Christopher assume ce rôle de leadership important au club. Son travail en Allemagne et en Autriche parle de lui-même. Nous sommes convaincus qu’il poursuivra sa trajectoire impressionnante ici à Chelsea. Il apportera un soutien important à Graham et au groupe de propriétaires et jouera un rôle essentiel dans l’avancement de notre vision globale pour le club» ont déclaré Todd Boehly, président de Chelsea, et Behdad Eghbali, co-propriétaire du club anglais. Des propos que l'on peut retrouver dans le communiqué du club londonien.

