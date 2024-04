L’OM répond à l’annulation des billets de ses supporters par Benfica

L’OM se rendra dans deux jours sur la pelouse de Benfica dans le cadre des quarts de finale aller de Ligue Europa. Mais y aura-t-il des fans marseillais ? Rien n’est moins sûr puisque depuis l’annonce des deux rencontres entre les deux clubs, les supporters adverses ne sont pas autorisés à se déplacer à l’extérieur. Une situation qui n’arrange personne mais face à la lourdeur administrative, la direction de Benfica et les pouvoirs publics au Portugal ont mis fin au suspense ce soir. Ils n’autorisent pas le déplacement des fans phocéens à Lisbonne, annulant purement et simplement les billets qui leur avaient été attribués.

Sauf que l’OM ne l’entend pas de cette oreille et tente encore de forcer la décision. «En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l’UEFA, le club considère qu’une issue favorable est encore possible et continue, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de ses supporters afin qu’ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne, dévoile un communiqué olympien ce mardi soir. L’OM poursuivra ses efforts tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause pour ses supporters dont le comportement a été exemplaire cette saison en coupe d’Europe.»