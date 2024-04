Ligue Europa : l’OM et Benfica tapent du poing sur la table ensemble !

Alors que l’OM s’apprête à affronter Benfica jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa, les deux clubs ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils apostrophent l’UEFA : «L’Olympique de Marseille et le SL Benfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l’UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs, à la fois lors du match aller, le jeudi 11 avril, à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, et lors du match retour, le 18 avril, à l’Orange Vélodrome. En relation avec l’UEFA et les autorités, les deux clubs travaillent en étroite collaboration pour remplir tous les critères et garantir les standards d’organisation les plus élevés en matière de sécurité», est-il écrit sur le site des Phocéens.

Une missive également publiée en portugais sur le site officiel de Benfica. Pour rappel, les supporters portugais pourraient être interdits de déplacement à Marseille, de même pour les supporters français à Lisbonne : «Le football est un formidable vecteur d’émotion et d’intégration qui perd de son sens sans la présence des supporters qui sont la raison d’être de ce sport. L’OM et le Benfica sont deux clubs historiques du football européen qui ont un immense respect l’un pour l’autre et lancent donc cet appel commun afin que toutes les parties prenantes puissent relever, ensemble, ce défi». À voir si les instances européennes se laisseront convaincre…