Barça : un nouveau numéro pour Gavi

Les fans du Barça les plus transis auront encore plus de raisons de faire le parallèle entre la paire Pedri - Gavi et Iniesta - Xavi. Alors que Gavi a prolongé son contrat avec le club catalan en septembre dernier, jusqu’en 2026, l’Andalou va récupérer le numéro 6, laissé vacant depuis le départ de Riqui Puig l’été dernier.

Sport rapporte ce mercredi que le club blaugrana devra en revanche attendre de trouver un accord avec la Liga pour l’homologation du contrat de son joueur, avant de pouvoir lui attribuer ce nouveau numéro. Alors qu’il arbore le numéro 30 depuis ses débuts en professionnels, le joueur de 18 ans va récupérer l’emblématique numéro 6 de Xavi, aux côtés de Pedri qui porte aujourd’hui le 8 d’un certain Andrés Iniesta.

