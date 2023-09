La presse anglaise se moque de Pep Guardiola et de l’élimination de City, Theo Hernandez est dans le viseur d’un gros club anglais

Le seum de Guardiola

Newcastle s’est vengé de Manchester City hier soir en battant les hommes de Pep Guardiola sur le plus petit des scores (1-0) sur un but d’Isak en League Cup. Une défaite inattendue pour les Cityzens comme le rapporte le Daily Telegraph qui titre sur la souffrance de Pep. Alexander Isak l’a mis KO comme le rapportent le Daily Mail et le Daily Star. Pour les journalistes anglais, il a vécu une soirée cauchemardesque où toutes ses tentatives ont été des échecs, il a même reçu un carton jaune. En conférence de presse d’après-match, le coach espagnol a voulu relativiser l’événement qu’est cette défaite : « Je ne vais pas gaspiller 1% de notre énergie pour la Carabao Cup ». Pour The Manchester Evening News, il y avait une pointe d’amertume dans son discours. Comme l’écrit le journal, dans les couloirs de St James Park, il avait l’air très en colère.

Chelsea veut encore en Frenchy

Comme l’écrit le Mirror, le Daily Express et le Daily Star ce matin, Reece James risque une suspension et une lourde amende sans avoir joué. Le latéral droit est accusé par la FA de comportement «inapproprié, offensant ou agressif» envers l’arbitrage. Les faits ont eu lieu dans les couloirs de Stamford Bridge, le week-end dernier contre Aston Villa. Van Dijk avait déjà été condamné à une amende d’environ 115 000 euros et un match de suspension pour des faits similaires. Puis en lisant le site Calciomercato, on apprend que Chelsea veut encore recruter une grosse star du ballon rond. Les Blues sont à la recherche d’un nouvel arrière gauche en cas de départ de Marc Cucurella. Federico Dimarco et Theo Hernandez sont les favoris de Todd Boehly. Chelsea serait prêt à faire une offre impossible à refuser.

À lire

Réactions contrastées pour l’arrivée de Gattuso

Ce qui fait les gros titres ce matin en France, c’est bien évidemment, l’officialisation de la nomination de Gennaro Gattuso, comme nous avons pu vous l’annoncer en exclusivité. Il a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option. C’est «le premier entraîneur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958», précise le communiqué du club. Vu que l’OM a très souvent changé de coach ces dernières années, L’Équipe titre «c’est son tour» dans son édition du jour. Comme le rappelle le journal, son arrivée a provoqué des réactions contrastées au sein des groupes de supporters. Il va déjà devoir prouver samedi soir, contre Monaco, qu’il est l’homme de la situation. «Le rhinocéros à la rescousse de l’OM» écrit de son côté le journal local La Marseillaise, qui espère que l’ancienne légende du Milan va insuffler son caractère à l’effectif. Puis La Provence nous explique les dessous d’une surprise. Il aurait été choisi pour son tempérament par Pablo Longoria en personne. Dans les pages intérieures du quotidien on peut aussi lire que les supporters sont en majeure partie sceptiques au sujet de l’arrivée de Gennaro Gattuso. Mais ils lui laisseront tout de même sa chance. «Malgré les craintes et les avis négatifs qui entourent sa venue, il faut attendre de voir ce que ça va donner avant de juger» a déclaré un habitué du Vélodrome à La Provence. Enfin, comme le souligne Le Figaro, Gattuso a déjà hâte de relever les défis qui l’attendent. Il s’est présenté aux joueurs avant de tenir sa première séance, et son discours a déjà fait forte impression.