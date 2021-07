PSG : Marco Verratti confirme l'arrivée de Gianluigi Donnarumma

Ce n’est plus qu’une question de jours avant la très probable arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Annoncé depuis plusieurs semaines à Paris, il faudra certainement attendre la fin de l’Euro, dont la finale entre l'Italie et l'Angleterre se jouera dimanche (21h) à Wembley.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Marco Verratti, milieu de terrain du PSG et coéquipier de Donnarumma en sélection, a évoqué l’arrivée du portier italien dans la capitale. « Donnarumma se révèle être un grand gardien, il mérite d'être dans un top club européen. Il mérite la Ligue des Champions qui est notre objectif, je suis heureux pour lui et pour l'équipe qui peut nous donner beaucoup », a-t-il déclaré comme le rapporte Sky Italia.

