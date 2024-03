Jarrad Branthwaite, la pépite anglaise qui va faire sauter la banque en Europe

Jarrad Branthwaite se souviendra longtemps de ce mois de mars 2024. Il y a quelques jours, le défenseur de 21 ans a été convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre A. International U21 jusqu’à présent, le joueur d’Everton est donc passé dans la cour des grands. La suite logique pour le natif de Carlisle. Une ville où il est aussi né en tant que footballeur puisqu’il a pris sa première licence de football à Carlisle United en 2013. Après y avoir fait toutes ses classes et débuté chez les pros en League Two en 2019, il a vite été repéré par les Toffees.

Un parcours sinueux

Au mercato d’hiver 2020, le jeune défenseur a été acheté par Everton. Pour lui permettre de progresser et d’engranger du temps de jeu au haut niveau, il a été envoyé en prêt à Blackburn (10 rencontres) puis au PSV Eindhoven (33 matches, 2 buts, 1 assist). Cette saison, il évolue avec les Blues de Liverpool avec lesquels il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues, tous en tant que titulaire. Le temps pour lui d’inscrire 2 buts. Au-delà des chiffres et des statistiques, le footballeur d’1m95 a su mettre tout le monde d’accord.

Pourtant, ce n’était pas gagné au départ comme nous l’explique Salim Baungally, spécialiste du foot anglais. «Lorsqu’il a démarré à Everton, moi comme beaucoup d’autres, on était très dubitatifs sur ce jeune. Certes, il est grand puisqu’il mesure 1m95 et ça peut aider sur certaines choses. Mais quand il a débuté on n’était pas vraiment emballés, même quand il a été prêté à Blackburn. À Everton, il y a eu pas mal de jeunes comme ça qui sont passés, on y a cru un peu et au final ça n’est pas passé. Le meilleur exemple ces dernières années est Tom Davies. C’est un milieu de terrain qui joue très bas à présent en Angleterre car il n’a jamais percé.»

Une bonne surprise

Il poursuit : «je n’étais pas emballé pour Branthwaite jusqu’au moment où il a été prêté au PSV l’an dernier. Le PSV a été pour lui une bouffée d’oxygène et surtout un moment où il a pu jouer, car il a beaucoup joué, et où il a été bon. Il a été très intéressant. Il a marqué des buts clés. Bon il a aussi marqué un CSC en Coupe des Pays-Bas mais c’était anecdotique. Il est revenu à Everton avec ce statut de joueur qui était intéressant dans un club important des Pays-Bas. Il n’était pas titulaire au départ à Everton (il était sur le banc les 2 première journées) mais il l’a été très rapidement cette saison pour ne plus perdre sa place.»

Salim Baungally conclut : «sa taille est aujourd’hui un élément clé. Défensivement comme offensivement c’est déjà un élément important. Au-delà de sa taille, il est très précis. Sa rapidité fait aussi qu’il arrive à compenser une erreur ou un retard. Cette rapidité là compte dans le foot notamment dans le foot anglais. Il est plutôt intéressant dans les duels même s’il est encore un peu fragile à mon sens. Il n’est pas encore à 100%. Il est longiligne mais ce n’est pas le mec le plus costaud. Donc c’est sur ça qu’il doit travailler. Mais sa vitesse est très intéressante ce qui fait de lui un élément essentiel et un joueur désiré par beaucoup de clubs.»

La nouvelle poule aux œufs d’or des Toffees

En Angleterre, le Mirror assure que Manchester City est très intéressé par le jeune Anglais pour préparer l’avenir. Manchester United, qui veut renouveler sa défense, Tottenham et Arsenal sont aussi cités comme des points de chute. À l’étranger aussi le profil de Branthwaite est scruté de près. En particulier à Madrid. Là-bas, les Merengues sont sur le coup, eux qui ont été conseillés par Carlo Ancelotti. Le Mister a remarqué le jeune défenseur lorsqu’il officiait chez les Toffees. Il a donc glissé son nom. D’ailleurs, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu seraient disposés à lâcher 25 M€.

Mais Everton sera bien plus gourmand. Outre la concurrence, les Toffees, qui ont quelques soucis financiers, ne braderont pas leur talent. Un avis partagé par le spécialiste du foot anglais. «Je rappelle qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027 il n’y a pas très longtemps. Donc les clubs qui le veulent doivent acheter les trois dernières années de contrat. Everton a bien compris que ce joueur vaut de l’or.» Selon le site spécialisé transfermarkt, sa valeur marchande est estimée aujourd’hui à 30 M€. Mais City, le Real Madrid et les autres peuvent déjà se préparer à payer plus. La presse anglaise évoque un montant proche de 80M£, soit environ 93,3M€. La course à sa signature est ouverte !