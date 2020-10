Brest : Olivier Dall'Oglio demande du changement

Battu à Rennes (2-1) ce samedi après avoir mené au score, le Stade Brestois vit une mauvaise passe. C'est la troisième défaite de suite en Ligue 1 et voilà que le club breton occupe désormais la 14e place avant la rencontre entre Nantes et le PSG ce samedi soir. Le SB29 possède surtout la pire défense du championnat avec déjà 20 buts encaissés en seulement 9 rencontres. Il est temps de trouver la bonne formule, sous peine de vivre une saison difficile et de rater le maintien. En conférence de presse d'après-match, Olivier Dall'Oglio s'en est pris à ses joueurs à qui il demande d'évoluer, de changer de mentalité rapidement afin de corriger une situation qui devient compliquée.

« Il y a beaucoup de frustration parce qu'on peut avoir beaucoup de regrets, on savait que Rennes était supérieur, ils ont eu la possession, la domination. On arrive à marquer, c'était peut-être le plus dur contre cette équipe. Après, on prend deux buts sur des coups de pied arrêtés, ce n'est pas la première fois que ça se produit. J'espère que c'est la dernière. Ça nous bouffe le match. C'est évitable, on le sait. Il va falloir changer les choses mais on ne peut pas changer les joueurs, on ne peut pas les faire grandir. On peut leur donner plus de détermination. En même temps, on a été disciplinés, notre plan de jeu s'est bien déroulé, il y avait de l'envie, on a beaucoup couru. Après, il nous a manqué le côté technique, la conservation. » concède l'entraîneur. Il faudra montrer autre chose lors de la réception du LOSC le week-end prochain.