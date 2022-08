Ligue 1 : le PSG se relance, l'OM assure, Lens fait le spectacle

Après une première salve de matches assez folle à 19 heures, la 5e journée de Ligue 1 nous réservait le clou du spectacle à 21 heures, avec 5 rencontres au programme dont celles concernant le PSG, l'OM et Lens, les trois équipes à 10 points. Commençons par le leader, qui était en déplacement à Toulouse, avec quelques changements par rapport au onze habituel. Mukiele et Danilo étaient ainsi titularisés et cela ne changeait rien aux habitudes parisiennes. Le PSG démarrait pied au plancher et s'offrait des situations très dangereuses dans la surface adverse, notamment via Neymar, visiblement en jambes et moins nerveux que face à Monaco. Le trio offensif était bien là, Messi multipliait les crochets courts, Mbappé les accélérations et le Téfécé souffrait mais s'autorisait quelques chevauchées dans la surface parisienne et alertait à plusieurs reprises Donnarumma.

La suite après cette publicité

Plaisant et rythmé, le match offrait un gros lot d'occasions aux deux équipes. Toulouse jouait crânement sa chance sur chaque contre, pendant que Dupé écœurait Messi à plusieurs reprises. Mais aussi Mbappé, qui butait sur le portier toulousain après un caviar de Messi. Neymar parvenait enfin à trouver la faille sur une belle combinaison avec Mbappé et Messi (37e), après une longue attente pour valider le but. Au retour des vestiaires, le PSG doublait la mise : débordement de Messi, centre en retrait vers Mbappé qui finissait (50e). L'intérêt de cette rencontre se situait également dans le coaching de Christophe Galtier, qui sortait Verratti et surtout Neymar à la 68e minute. Le Brésilien arborait une mine renfrognée mais acceptait la décision, motivée par l'enchaînement terrible des rencontres à venir. Mbappé, lui, ratait un nouveau duel face à Dupé et manquait l'occasion de se rapprocher de Neymar au classement des buteurs. Le portier toulousain, également homme du match, dégoûtait également Ekitike. Un moindre mal pour Toulouse, qui s'inclinait 2-0 sans démériter. Le PSG a retrouvé le chemin de la victoire après son nul face à Monaco au Parc des Princes dimanche dernier.

L'OM sans trembler ni briller, Lens fait le show

Du côté de l'OM, la réception de Clermont devait ressembler à une formalité ou presque. Mais les Auvergnats passaient le premier quart d'heure sans encombre. Alexis Sanchez ratait une belle opportunité (14e) et Rongier trouvait la barre transversale (18e). Puis c'est Nuno Tavares qui touchait à son tour la barre après un nouveau bon débordement de Clauss (22e). Payet y allait aussi de son occasion, Pape Gueye se gênait avec Tavares et l'OM laissait filer ses nombreuses occasions d'ouvrir la marque. Finalement, il débloquait le compteur au début de la seconde période grâce à une tête de Gueye sur un corner tiré par Payet (49e). Clermont réagissait et touchait la barre à deux reprises consécutivement par Cham puis Magnin. L'OM accusait un peu le coup et passait près de la correctionnelle. Alexis Sanchez paraissait fatigué après plus d'une heure de jeu, alors que Payet avait cédé sa place à Under. Et le Chilien n'a pas su mettre les siens à l'abri, en ratant un penalty en fin de rencontre. Avec plusieurs occasions mais sans faire le break, l'OM a joué avec le feu mais assuré le principal.

Lens, de son côté, a vite mis la pression sur les Lorientais. Après plusieurs situations chaudes, les Sang et Or ouvraient la marque par l'inévitable Florian Sotoca, son 4e de la saison (24e). Puis Wesley Said s'offrait un but splendide, avec un une-deux au cœur de la surface et des dribbles dignes de Messi avant de tromper Mvogo (28e). Mais les Lorientais revenaient dans la rencontre grace à l'inévitable Moffi, auteur d'un doublé (41e, 50e). Le RCL reprenait l'avantage après un nouveau mouvement collectif de qualité et une finition d'Abdul Samed (57e), puis Sotoca s'offrait un doublé d'un sublime toucher de l'extérieur du pied droit (79e). Openda terminait le festival en y allant de son but (86e). Impressionnants Lensois, vainqueurs 5-2 et toujours à égalité de points avec le PSG et l'OM.

Dans les autres rencontres de la soirée, Lille et Nice se sont rendus coup pour coup, avec une première période marquée par trois buts. Un de Bamba pour le LOSC, un de Delort et le premier de Pepe avec Nice. Score final 2-1 pour l'OGC Nice. Rennes a mis du temps pour se défaire de Brest. Il a fallu des buts de Terrier et de Doué pour se détacher en seconde période, pour une victoire 3-1.

Les résultats des matches de 21 heures :

Toulouse 0-3 PSG : Neymar (37e), Mbappé (50e), Bernat (90+1e)

OM 1-0 Clermont : Gueye (49e)

Lens 5-2 Lorient : Sotoca (24e, 79e), Saïd (28e), Abdul Samed (57e), Openda (86e) pour Lens ; Moffi (41e, 50e) pour Lorient

LOSC 1-2 Nice : Bamba (29e) pour Lille ; Delort (22e, sp), Pepe (29e, sp) pour Nice

Rennes 3-1 Brest : Rodon (53e), Terrier (89e), Doué (90+1e) pour Rennes ; Honorat (58e) pour Brest

Le classement de la Ligue 1