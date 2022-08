Ligue 1 : l'OL domine Auxerre, Monaco chute face à Troyes, Strasbourg ne gagne toujours pas

Ce mercredi, la Ligue 1 nous offrait un premier Multiplex à 19h avec notamment l'OL qui recevait Auxerre au Groupama Stadium. Pour cette rencontre, Peter Bosz décidait de miser sur du classique avec le trio offensif Lacazette-Tete-Toko Ekambi. Côté Auxerre, la présence de l'ancien parisien Kays Ruiz-Atil en tant que titulaire. Et dans cette rencontre, c'est encore le Brésilien Tête qui s'est montré décisif (1-0, 29e). L'ancien du Shakhtar Donetsk ouvrait le score en début de match en profitant d'un bon service de KTE. Après un match équilibré par la suite, le Camerounais scellait la victoire des siens peu après l'heure de jeu (72e, 2-0). Le but de Mathias Autret en fin de rencontre n'y changeait rien (2-1, 80e).

La suite après cette publicité

Dans le même temps, l'AS Monaco =recevait Troyes. Après son bon match face au PSG, la formation monégasque voulait confirmer. Et tout commençait bien avec l'ouverture du score du défenseur chilien Maripan (1-0, 10e). Troyes revenait dans la partie grâce à un penalty bien frappé par Tardieu (1-1, 22e). Le match basculait juste avant la pause après l'exclusion de Maripan. Réduit à dix, Monaco encaissait deux buts rapidement. L'ancien parisien Odobert donnait l'avantage à Troyes (1-2, 45e+3) puis Baldé faisait le break (1-3, 48e). Et si Fofana pensait redonner espoir à Monaco (2-3, 63e), c'est bien Troyes qui s'imposait dans cette rencontre avec notamment un dernier but signé Salmier (2-4, 78e).

Strasbourg ne gagne toujours pas

Dans les autres matches, Reims s'est imposé difficilement sur la pelouse d'Angers. Après avoir menés pourtant 2-0 grâce à Munetsi (23e) et Ito (45+1e), les Rémois se sont fait peur. Entrée en cours de jeu côté angevin, Sofiane Boufal a tout changé. L'international marocain n'a eu besoin que de quelques minutes pour obtenir un penalty qu'il transformait lui-même (1-2, 59e) avant de délivrer une passe décisive sur un coup-franc qu'il avait aussi obtenu (2-2, 63e) sur la tête de Hunou. Mais cela n'a pas suivi puisque dans la foulée, Houtondji offrait un penalty à Reims. Balogun s'en chargeait sans trembler (2-3, 70e) et marquait son 4eme but en 5 matches. Reims scellait sa victoire grâce à Flips (2-4, 90e).

Dans les derniers matches, Nantes et Strasbourg se sont neutralisés. Si la formation emmenée par Julien Stephan avait ouvert le score grâce Habib Diallo (28e) mais les Canaris finissaient par égaliser en fin de rencontre par l'intermédiaire de Mostafa Mohamed (88e). Enfin Montpellier enchaîne après son gros succès à Brest (7-0). Les coéquipiers de Mamadou Sakho ont fait le job face à Ajaccio grâce à Nordin (28e) et Wahi (76e). Au classement, Montpellier fait la bonne opération puisque le club monte à la 5eme place. Strasbourg ne gagne toujours pas et stagne à la 17eme place.

Les résultats de 19h