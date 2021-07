La composition de l'OM contre Martigues

Premier match de préparation de l'Olympique de Marseille pour la saison 2021/2022, la rencontre contre le FC Martigues, pensionnaire de National 2, s'annonce fortement intéressante. L'occasion pour les Phocéens de tester les jeunes éléments et de retrouver tout doucement le rythme.

Pour ce match, Jorge Sampaoli a opté pour un 3-4-1-2 avec Simon Ngapandouetnbu dans les cages derrière Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara et Lucas Perrin. Les rôles de pistons sont assurés par Nemanja Radonjic et Jordan Amavi tandis que Pape Gueye et Valentin Rongier forment le double pivot. Enfin, Dario Benedetto et Luis Henrique sont soutenus par Dimitri Payet.

La composition de Marseille :

Ngapandouetnbu - Alvaro, Kamara, Perrin - Radonjic, Gueye, Rongier, Amavi - Payet - Benedetto, Luis Henrique