Brésil : mais où s’arrêtera le prodige Endrick ?

Cet été, le Real Madrid accueillera Kylian Mbappé. Mais le Bondynois n’est pas le seul joueur qui débarquera à Madrid cet été, puisqu’Endrick posera aussi ses valises du côté de la capitale espagnole dans les semaines à venir. Et on dirait bien que le jeune brésilien de 17 ans pourrait avoir un rôle majeur dès sa première saison à Madrid, puisqu’il affiche déjà un niveau conséquent.

Celui qui est encore joueur de Palmeiras, auteur de 11 buts en 31 matchs sur la saison 2023 en championnat, continue ainsi de cartonner en sélection. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a ainsi inscrit un but qui a donné la victoire à la Canarinha face au Mexique en toute fin de match, sur un service de son futur coéquipier Vinicius Junior. Un but décisif, celui du 3-2, qui enflamme logiquement le Brésil et Madrid.

Dorival Jr appelle au calme

« Ils disent que je suis trop petit pour être le numéro 9, mais ce n’est pas une question d’être petit, c’est le positionnement. Marquer des buts est quelque chose que j’aime beaucoup, mais c’est grâce à mes coéquipiers », confiait l’adolescent après le match. « Vous devez être très prudent avec ce garçon. Beaucoup de choses lui arrivent en très peu de temps. Il doit continuer à travailler dur. J’ai vu ses débuts à Palmeiras, il a été important et il a généré de l’attention. Nous devons voir ce qu’il a accompli en si peu de temps. Il va quitter son pays et aller défendre les couleurs de son prochain club, le Real Madrid et j’espère qu’il continuera avec cette progression qu’il a montrée l’année dernière parce que pour lui et pour tout le monde, ce sera fondamental. J’espère qu’il ne perdra pas cette essence qu’il a montrée à tout le monde », lançait pour sa part Dorival Jr, le sélectionneur.

Statistiquement, Endrick affiche aussi des chiffres qui donnent le vertige. Il a une moyenne d’un but toutes les 41 minutes en sélection. Il est aussi devenu le deuxième joueur le plus jeune à inscrire trois buts de suite en sélection brésilienne, derrière Pelé. Il a en plus réussi à marquer dans des matchs face à des rivaux d’un certain calibre, comme l’Angleterre et l’Espagne. Autant dire qu’au Brésil et à Madrid, on peut se tourner vers l’avenir avec optimisme.