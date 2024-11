Jorge Sampaoli continue de suivre les matchs de l’OM

S’il n’est resté qu’un an et demi à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aura quand même marqué les esprits. Auteur d’un bilan honorable avec le club olympien (36 victoires, 16 nuls et 14 défaites), l’entraîneur argentin aura permis à l’Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des champions en accrochant la 2e place de la Ligue 1, lors de l’ultime journée de la saison 2021-2022. Parti du club de Pablo Longoria, car il souhaitait concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre, chose que son président n’était pas en mesure de lui garantir, il n’a jamais oublié Marseille.

D’après L’Équipe, Sampaoli - qui a entraîné Séville et Flamengo entre 2022 et 2023 - suit encore les matchs de l’OM. Aujourd’hui, il est tout proche de prendre les commandes d’un autre banc de Ligue 1. D’après nos informations, il fait partie de la short-list du Stade Rennais pour succéder à Julien Stéphan.