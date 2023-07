Le message d’adieu de Declan Rice à West Ham

L’officialisation aura pris du temps, mais ça y est, Declan Rice est un joueur d’Arsenal. À 24 ans, l’international anglais (43 sélections, 3 buts) quitte West Ham pour rejoindre un autre club de Londres, plus grand, plus ambitieux. Après avoir été formé dans le sud-ouest de la capitale, à Chelsea, le milieu de terrain avait fini ses gammes chez les Hammers, jusqu’à ses débuts professionnels. Depuis, ce dernier s’est imposé parmi les meilleurs joueurs à son poste en Premier League, ce qui explique la somme déboursée par les Gunners pour le faire venir (120 M€).

Sur Instagram, Declan Rice a enfin communiqué sur son départ par le biais d’une vidéo et d’un texte poignant. «Je n’arrive pas à croire que 10 années incroyables viennent de s’achever. West Ham a fait partie intégrante de ma vie, sur et en dehors du terrain. Dire au revoir n’est jamais facile. J’ai vécu des moments incroyables, dont aucun n’a été plus fort que cette nuit à Prague. J’ai aussi beaucoup grandi en tant que personne, en tant que joueur et en tant que capitaine. Dès que j’ai été capitaine de l’équipe, sous la direction de Nobes, je n’ai ressenti que de la fierté et de la passion. En tant que capitaine, la remise du trophée européen a été la cerise sur le gâteau. Mon lien avec les supporters représente tout pour moi et ma famille. Vous nous avez traités comme l’un des vôtres depuis le jour de mon arrivée. Je vous remercie. Tout le monde sait à quel point West Ham est un club spécial. Cela vaut pour tous les dirigeants, les entraîneurs, le personnel d’arrière-boutique et, bien sûr, mes coéquipiers. Je vous remercie pour les souvenirs extraordinaires que vous m’avez laissés et pour certains des plus beaux jours de ma vie. Je vous aime tous», a-t-il déclaré, rendant hommage au club londonien et ses nombreux supporters. Au final, Declan Rice aura marqué l’histoire récente des Hammers, en remportant notamment la Ligue Europa Conférence en 2023, le premier titre continental des Irons depuis 1965.

