Manchester United : les chiffres de l'apport affolant de Bruno Fernandes

Depuis que la Premier League a repris ses droits, les inconditionnels de Manchester United n’attendaient qu’une chose : voir le duo Paul Pogba-Bruno Fernandes à l’oeuvre. Car si le Français a longtemps été blessé et très souvent critiqué, les observateurs ne sont pas bêtes au point d’ignorer sa grande qualité. Alors, quand son nouveau coéquipier portugais, débarqué à Old Trafford l’hiver dernier en provenance du Sporting CP, a commencé à faire des merveilles, beaucoup attendaient les premiers pas de cette paire inédite dans l’entrejeu.

Une grosse attente provoquée surtout par les prestations XXL de Bruno Fernandes. Longtemps ciblé par les plus grands clubs d’Europe ces derniers mois, l’international lusitanien (19 sélections, 2 buts) avait finalement opté pour MU le 29 janvier dernier, date de l’officialisation de son transfert. Une opération très juteuse pour les Lisboètes (55 M€ + 25 M€ de bonus). Cependant, le choix de rejoindre un club très grand certes, mais tenu éloigné des premiers rôles en Premier League et pas franchement très chatoyant en termes de jeu, laissait planer quelques doutes.

Un peu plus de cinq mois plus tard, l’ancien Sportinguista a très rapidement mis tout le monde d’accord. Sur le papier, quand Bruno Fernandes a rejoint MU, les Red Devils pointaient à la cinquième place du classement, à six points du quatrième rang (occupé par Chelsea), synonyme de Ligue des Champions. Aujourd’hui, la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer n’a pas changé de position, mais elle n’est plus qu’à deux longueurs des Blues. Et le milieu portugais n’y est pas étranger. Sa venue est même le point de départ d’une très belle série.

MU revit avec Bruno Fernandes

C’est simple, depuis sa signature, MU a disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Résultat : 4 matches nuls et 9 victoires. Bruno Fernandes n’a donc toujours pas connu la défaite sous le maillot mancunien. En Premier League, le Sun publie un tableau dans lequel on s’aperçoit que, depuis que le Portugais est arrivé, MU est le club, avec Wolverhampton, ayant marqué le plus de grand nombre de points en championnat (18). À noter que Liverpool totalise 16 unités, mais avec un match en moins.

Ce qui n’enlève rien à l’apport effectif XXL du Lusitanien. Toujours en termes de statistiques, l’ex-Leão de Lisbonne a donc joué 8 matches de PL. Il a marqué à 5 reprises et délivré 3 passes décisives. Soit tout simplement le meilleur ratio but+assist du championnat depuis que le joueur foule les pelouses anglaises (devant Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Anthony Martial). Enfin, sur ses 8 rencontres disputées, Bruno Fernandes a glané 7 fois le titre honorifique d’homme du match. Difficile de faire mieux.