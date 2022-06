Serie A : le but de Theo Hernández face à l’Atalanta élu but de la saison

Ce samedi, la Lega Serie A a annoncé que le but inscrit par le latéral gauche de l’AC Milan, Theo Hernández, face à l’Atalanta Bergame (2-0), avait été nommé plus beau but de la saison 2021/2022 du championnat.

La suite après cette publicité

Le 15 mai dernier à San Siro, le Français de 24 ans était parti de sa surface, avait remonté tout le terrain en éliminant plusieurs joueurs de la Dea, avant d’inscrire un but décisif pour la conquête du 19ème Scudetto des Rossoneri.