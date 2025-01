PSG : que devient Ismaël Gharbi ?

Avec Ilyes Housni (19 ans), Ismaël Gharbi (20 ans) faisait partie des jeunes talents du Paris Saint-Germain annoncés comme très prometteurs. Aujourd’hui, aucun des deux n’a percé chez les Rouge-et-Bleu. Le premier cité a été prêté au Havre après une expérience au Qatar du côté d’Al-Sadd, tandis que le second, après une aventure suisse au Stade-Lausanne (7 buts, 6 passes décisives), a été vendu au Sporting Braga (contrat jusqu’en 2029). Une vente qui n’a rien rapporté au PSG, même si le club a conservé 50% des droits économiques du joueur. Autrement dit, si Braga revend un jour Gharbi (qui possède une clause libératoire fixée à 35 M€), la moitié de cette somme ira dans les caisses parisiennes.

Au sein du club lusitanien, le coach Carlos Carvalhal se félicitait d’une telle prise, persuadé d’avoir attiré dans ses filets une pépite à polir. « Gharbi n’était pas une priorité, mais j’ai immédiatement pensé à ce joueur lorsque Yan Couto m’a été suggéré. J’ai vu Yan Couto pendant deux minutes et j’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’un joueur différent. Nous l’avons fait signer au bon moment et il est maintenant dans l’équipe nationale brésilienne et joue à un très haut niveau. Il en va de même pour Gharbi. J’ai regardé, j’ai vu le joueur et j’ai dit au président qu’à cet âge et avec ce potentiel, que nous ayons ou non besoin de lui en cas d’urgence, je lui ai dit de ne pas laisser filer ce joueur, parce qu’il est prédestiné au football. Tout cela est très relatif, mais j’espère ne pas me tromper », déclarait-il en septembre dernier.

Braga attendait beaucoup de Gharbi

Depuis, les faits ne donnent pas trop raison à Carvalhal. Si Braga pointe à une belle quatrième place du classement de Liga Betclic, Gharbi peine à s’imposer. Certes, l’ancien Parisien compte tout de même 18 apparitions, toutes compétitions confondues, mais c’est souvent pour entrer en cours de jeu. Sans oublier un bilan statistique moyen (2 buts, 1 passe décisive). En championnat (2 buts), il a été convoqué à treize reprises, mais n’a été titularisé que deux fois. Et sur ses trois derniers matches de Liga Betclic, il n’est entré en jeu qu’à une seule reprise. Son temps de jeu moyen est d’ailleurs de 23,8 minutes par match, ce qui est peu. En Ligue Europa, Gharbi a été convoqué à tous les matches pour deux titularisations (temps de jeu moyen de 46 minutes, 0 but, 0 passe décisive).

Enfin, Gharbi a été utilisé deux fois en Coupe du Portugal (1 passe décisive) et c’est peut-être dans cette compétition qu’il aura l’opportunité de se relancer. O Jogo explique en effet que Gharbi est « redevable des attentes générées par sa réputation de « golden boy » lors de son passage au Paris Saint-Germain ». Le quotidien portugais confirme que l’international espagnol (6 capes chez les U19, 3 chez les U18) peine à percer et que le fiasco de Braga face à l’AS Roma en C3 le 12 décembre dernier (défaite 3-0) lui a porté préjudice (Gharbi était titulaire et a joué 70 minutes). Annoncé comme possible titulaire lors du huitième de finale de Coupe du Portugal mercredi face à la modeste équipe de Lusitano de Évora, Ismaël Gharbi saura-t-il profiter de cette opportunité pour inverser la tendance ?