Stade Rennais : Florian Maurice a signé !

Les histoires d'amour finissent mal, en général. Avec Jean-Michel Aulas, elles peuvent même se terminer en effusions de sang. On le sait, quand il s’agit de son club, le plus clivant des présidents français de football ne se refuse aucune dance. Alors, quand Florian Maurice (46 ans) lui a tourné le dos, il n’y est pas allé de main morte : «je l'ai élevé, aimé et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement alors que quinze jours avant il avait démenti l'information. Cela ne peut pas ne pas blesser. (…) Pour lui, j'avais imaginé Paris, Barcelone ou autre. C'est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club.» La cartouche était partie le mois dernier, dans les colonnes du Progrès.

La suite après cette publicité

Mais dans cette interview aux airs de règlement de compte, Aulas confirmait astucieusement une information qui naviguait ici et là : Florian Maurice à Rennes, c’était fait ! Pas si vite, le lendemain le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, calmait le jeu en déclarant à L’Equipe : «jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien signé avec quelque nouveau directeur technique que ce soit. (…) Il y a une short-list de trois noms et Florian Maurice est l'un des tous meilleurs en France.» Un léger démenti, comme pour se réserver le luxe de l’annoncer au moment décidé.

Bruno Cheyrou, élément déclencheur

Toujours désireux d’avoir le dernier mot, Aulas s’en amusait sur Twitter : «depuis 1 mois tous les médias parlent de Flo (Florian Maurice) à Rennes, il aurait fallu démentir si ce n’est pas le cas et surtout prévenir son avocat.» Mais depuis quelques jours, la ronde des directeurs sportifs avait connu un nouveau coup d’accélérateur. Bruno Cheyrou, annoncé comme le remplaçant de Maurice à Lyon, quittait son poste au Paris Saint-Germain où il officiait depuis 2017 comme directeur sportif des féminines avant d'être officiellement intronisé à l'OL.

Il ne restait donc plus qu'au SRFC d'officialiser l'arrivée de Maurice. Ce qui est désormais chose faite. «Le Stade Rennais F.C. a le plaisir de vous annoncer avoir trouvé un accord avec Florian Maurice. Son arrivée sera effective au plus tard le 3 juillet prochain. Après 11 années passées à diriger la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, il sera désormais en charge de la direction technique du Stade Rennais F.C. Il aura la responsabilité de l’ensemble de la politique sportive du club, de la formation à l’équipe professionnelle. Il travaillera en étroite collaboration avec le Président, Nicolas Holveck, et l’entraîneur, Julien Stéphan. Fort de son expérience dans l’un des plus grands clubs du championnat de France, Florian Maurice arrive à Rennes avec l’ambition de démontrer ses compétences dans un nouveau rôle taillé à sa mesure», peut-on lire sur le site officiel des Rouge-et-Noir.

[COMMUNIQUÉ]⁰⁰



Le Stade Rennais F.C. a le plaisir de vous annoncer avoir trouvé un accord avec Florian Maurice comme Directeur Technique.



Son arrivée sera effective au plus tard le 3 juillet prochain. 🤝



⁰⁰👉 https://t.co/c3sD52l5eh⁰

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/rQXKHw6wUf — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 29, 2020

Le jeu de dominos pouvait commencer. Et c’est donc de manière relativement attendu que le Stade Rennais a officialisé, via un communiqué publié sur son site, l’intronisation de Florian Maurice au poste de directeur sportif du club il y a quelques minutes. Un renfort de poids au moment d’entamer une pré-saison qui pourrait mener les Rouge et Noir jusqu’aux hauteurs de la Ligue des champions.