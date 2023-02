Lens : Franck Haise s’en prend à l’arbitrage

Le RC Lens prend du retard sur le PSG. Ce dimanche, les Artésiens ont arraché le nul face à Brest (1-1), lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont évité le pire, mais Franck Haise, l’entraîneur nordiste, a fustigé plusieurs décisions arbitrales et notamment sur une possible main du Breton Haris Belkebla.

«J’ai revu les images, mais déjà, j’avais une idée assez claire, notamment du but brestois. Même si j’ai des yeux de 52 ans, j’ai quand même plutôt bien vu la chose. J’ai voulu à l’instant discuter avec les arbitres, pas avec le VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible, a-t-il expliqué, en conférence de presse. Qu’il y ait débat, à la limite sur le penalty pour nous, sur la main de Belkebla. Il pense que c’est un geste naturel. Moi, un bras qui monte comme ça, ce n’est pas tout à fait naturel, mais il peut toujours y avoir débat, pourquoi pas. Je pense que sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction. Et qui ensuite amène l’action du contre et du centre». Le RC Lens est toujours deuxième du classement, dans l’attente du résultat de l’OM contre Nice, à suivre en direct commenté.

