Ligue 1 : tenu en échec à Brest, le RC Lens rate l’occasion de reprendre la deuxième place

Troisième de Ligue 1 après 21 journées, le Racing Club de Lens se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse de Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois, sorti de la zone rouge depuis quelques semaines après quatre points pris en deux rencontres. En cas de succès, les Sang et Or pouvaient prendre provisoirement la deuxième place occupée par l’Olympique de Marseille, hôte de l’OGC Nice plus tard dans la soirée (20h45). Les Bretons, quant à eux, se devaient de prendre des points pour s’éloigner un peu plus des quatre dernières places.

Dans ce début de rencontre, ce sont les hommes d’Eric Roy, arborant son échappe rouge-et-blanc porte-bonheur (le SB29 est invaincu en championnat depuis son arrivée), qui se procuraient la première belle occasion, mais Pierre Lees-Melou voyait sa frappe cadrée déviée de justesse (7e). Les débats semblaient ensuite plus équilibrés, entraînant parfois quelques frictions entre joueurs, comme entre Deiver Machado et Mahdi Camara à la demi-heure de jeu. Le RCL croyait obtenir un penalty, mais l’arbitre, aidé par la VAR, n’était pas de cet avis (33e). Sollicité plusieurs fois avant la pause, Marco Bizot s’interposait parfaitement pour neutraliser les offensives nordistes (22e, 32e, 45+4e).

Un Bizot à deux visages

Au retour des vestiaires, c’est encore l’équipe locale qui mettait la pression sur son adversaire, notamment par le biais de Steve Mounié, mis en échec par Brice Samba (52e), avant que Jérémy Le Douaron, parfaitement servi par Lees-Melou, ne pousse le ballon dans le but (1-0, 54e). Quelques instants après l’ouverture du score, les hommes de Franck Haise poussaient rapidement pour retrouver un score de parité, enchaînant les centres dans la surface, sans succès… Dans le dernier quart d’heure, la pression des hommes en noir et vert continuaient dans le dernier tiers breton, notamment avec une triple occasion (71e), mais Brest ne semblait pas se contenter du nul, à en croire les occasions de Mounié (80e) et Camara (81e).

Mais alors que Bizot pouvait se muer en héros en coup de sifflet, le gardien de but néerlandais ratait son dégagement dans sa surface et permettait à Gradit de propulser le ballon dans les filets (1-1-1, 83e). Dans la foulée de l’égalisation, Lees-Melou envoyait sa tête à quelques centimètres du poteau gauche de Samba (84e). Puis, retour au Bizot sauveur, avec un arrêt du pied pour dévier le tir du jeune Rémy Labeau Lascary (87e). Malgré quelques frayeurs dans les deux surfaces, Lensois et Brestois se quittaient sur un match nul (1-1). Lens rate l’occasion de mettre la pression à Marseille, Brest poursuit sa série d’invincibilité et gagne une place au classement.