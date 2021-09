Le top 10 des joueurs les mieux payés du monde

C'est un classement qui suscite toujours une certaine effervescence chez les amateurs de ballon rond mais aussi chez ses détracteurs. Le célèbre magazine américain Forbes, a dévoilé ces dernières heures son classement des footballeurs les mieux payés du monde. On y retrouve du beau monde, et les plus meilleurs joueurs de la planète y figurent évidemment en bonne place. C'est donc sans surprise que Cristiano Ronaldo occupe à nouveau la première place de ce classement. La star portugaise perçoit ainsi 107 millions d'euros par an, dont 60 millions entre les salaires et les différentes primes. Ces chiffres ne sont pas déductibles des impôts. Le reste de ces 107 millions provient des multiples partenariats du joueur de Manchester United (Nike, Herbalife, Clear) mais aussi des marques CR7 qui poursuivent leur expansion (parfums, sous-vêtements, lunettes, hôtels, gymnases...).

Tout va donc pour le mieux pour Ronaldo qui devance à nouveau un certain Lionel Messi. En quittant le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, la Pulga a réduit ses émoluments par rapport à ceux qu'il percevait au Barça. Au PSG, Messi touche environ 64 millions d'euros entre salaires et primes, avant impôts. L'international argentin va percevoir 30 millions d'euros nets par saison et une prime de fidélité de 10 millions d'euros nets s'il honore sa deuxième année de contrat puis sa troisième en option. Si le sextuple Ballon d'Or restait au Paris SG jusqu'en 2024, ce dernier touchera 30 millions d'euros cette saison puis 40 millions les deux saisons suivantes, soit 110 millions d'euros répartis sur trois ans. En parallèle, Messi complète son salaire par 30 millions d'euros de revenus commerciaux entre ses partenariats avec Adidas, Pepsi, Jacobs & Co. et Budweiser.

Andres Iniesta, l'invité surprise

Le numéro 30 parisien ne demeure pas le seul joueur francilien à apparaître dans ce prestigieux classement. Neymar intègre le top 3 avec 81 millions d'euros de revenus dont 64 millions de salaire avant impôts. Derrière le numéro 10 brésilien on retrouve un certain Kylian Mbappé avec 37 millions d'euros gagnés par saison, dont 24 millions juste avec les salaires versés par le PSG. Sa situation devrait évoluer la saison prochaine quelque soit son choix pour la suite de sa carrière. Derrière ces mastodontes financiers, se trouvent Mohamed Salah (35 millions d'euros) et Robert Lewandowski (30 millions d'euros).

La véritable surprise provient de la présence d'un certain Andres Iniesta qui perçoit 30 millions d'euros dont 26 millions de salaires par le Vissel Kobe. Le milieu espagnol devance Paul Pogba (29 millions d'euros), Eden Hazard (27 millions d'euros) ou encore Gareth Bale (25 millions d'euros) dans ce top 10. Pour concocter ce classement, Forbes a directement contacté clubs, agents de joueurs ou encore sponsors commerciaux et experts mondiaux du football. Les chiffres ont été convertis en dollars américains via le taux de change actuel et comprennent les salaires avant impôts pour la saison 2021-2022 ainsi que les avenants. Des chiffres qui donnent le vertige...

Top 10 des joueurs les mieux payés dans le monde

1- Cristiano Ronaldo: 107 millions d’euros 2- Lionel Messi, 94 3- Neymar, 81 4- Kylian Mbappé, 37 5- Mohamed Salah, 35 6- Robert Lewandowski, 30 7- Andres Iniesta, 30 8- Paul Pogba, 29 9- Gareth Bale, 27 10- Eden Hazard, 25