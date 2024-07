PSG : deux internationaux présents à l’Euro de retour ce lundi

Présents à l’Euro 2024, avec respectivement l’Italie et la Slovaquie, Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar vont effectuer leur retour de vacances très bientôt. D’après l’Équipe, le portier de 25 ans et le défenseur de 29 ans reprendront le chemin de l’entraînement, ce lundi. Il y a 48 heures, c’était le Sud-coréen Kang-in Lee qui était revenu.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Donnarumma et Skriniar ont été tous les deux éliminés en huitièmes de finale du dernier championnat d’Europe des nations. L’Italie a été battue par la Suisse (2-0), tandis que la Slovaquie a été renversée par l’Angleterre (2-1 après prolongation).