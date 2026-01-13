Coppa Italia : le Torino réalise un exploit XXL et élimine la Roma

Soirée totalement folle au Stadio Olimpico de Rome en 8e de finale de Coppa Italia, où la Roma a été renversée par le Torino (2-3) au terme d’un scénario haletant. Bien en place, les hommes de Marco Baroni ont frappé les premiers grâce à un doublé de Che Adams (35e, 52e), mettant les Giallorossi sous forte pression. La Roma a toutefois su réagir après la pause avec l’égalisation rapide d’Hermoso (46e), puis en revenant à hauteur en fin de match grâce au jeune Antonio Arena (81e), relançant totalement une rencontre déjà électrique.

Mais alors que l’on se dirigeait vers la prolongation, Emirhan Ilkhan a surgi dans le temps additionnel (90e) pour offrir une qualification spectaculaire au Torino, au bout d’un match totalement débridé. Un énorme coup pour les Granata, tandis que la Roma de Gasperini quitte la compétition avec beaucoup de regrets après une soirée aussi intense que cruelle.