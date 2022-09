JT Foot Mercato : le FC Barcelone a mis le feu au dernier jour du mercato

La suite après cette publicité

Le Barça au cœur du mercato

Le FC Barcelone avait de nombreux dossiers à régler à quelques heures de la fin du mercato. Déjà, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang a finalement bel et bien eu lieu. Sans surprise, le buteur a pris la direction de Chelsea contre 12 millions d’euros. Par contre, Memphis Depay a décidé de refuser les Blues. Le Barça a tout de même réussi à dégraisser en résiliant le contrat de Martin Braithwaite. Le club catalan a aussi envoyé Sergiño Dest à l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et pendant que ça partait dans tous les sens, le président Joan Laporta nous a fait miroiter un transfert de fou. «Les deals Marcos Alonso et Hector Bellerin sont conclus ! Mais il y a une autre surprise pour les fans», a déclaré le dirigeant. En effet, quelques heures plus tard, les Blaugranas ont officialisé l'arrivée de Bellerin. Par contre, aucun signe de la surprise. AS a annoncé que c’était Nabil Fekir le nouveau joueur pisté par les Culés. Ça a rapidement été démenti par la Cadena Cope. Par contre pour Mundo Deportivo, c’était Alvaro Morata l’attaquant qui devait signer. Il y a encore du suspens en ce qui concerne Marcos Alonso. Chelsea a bien mis un terme au contrat du joueur mais son officialisation n’a toujours pas eu lieu.

Le suspens pour Dieng

Malgré son échec lors de la visite médicale hier, Bamba Dieng pourrait tout de même rejoindre les Aiglons dans les prochaines heures. La direction niçoise va tenter de le recruter en justifiant son statut de joker médical d’après The Athletic. Du coup, de nouveaux examens médicaux sont même prévus dès aujourd'hui, histoire de retester ce genou récalcitrant qui a fait capoter toute l'affaire hier. Maintenant, Nice voudrait baisser le prix du transfert d’après les dernières informations de RMC Sport. Présent en conférence de presse pour présenter les trois dernières recrues du club de la côte d’azur, le président Jean-Pierre Rivère a confirmé que des négociations sont toujours en cours .« Cela n'a pas pas pu se réaliser telle qu'on souhaitait. On regarde avec Marseille pour une solution différente. C'est toujours désolant quand ça se passe comme ça. On avait le souhait de le prendre. Ça n'a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment. Je ne peux pas en dire plus », a-t-il lancé

Les officiels du jour

Loïc Badé a officiellement quitté Rennes pour rejoindre la Premier League et Nottingham Forest. Puis Everton a prêté André Gomes au LOSC. Toujours en France, Adil Aouchiche a été libéré de son contrat par Saint-Étienne. Il s'est engagé dans la foulée avec Lorient. Benfica a conclu un accord avec Jan Vertonghen pour son départ définitif du Club. Le défenseur central de 35 ans portera désormais le maillot d'Anderlecht. Enfin, Leeds s'offre la pépite italienne Wilfried Gnonto. Mais le gros coup qui a été annoncé ce matin, c’est le départ de Denis Zakaria de la Juventus pour Chelsea en prêt.